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"Türk güreşi altın dönemini yaşıyor"

- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın: "Güreşçilerimiz, 2017'de uluslararası müsabakalarda 109 altın, 119, gümüş ve 205 bronz olmak üzere 433 madalya kazandı" - "Avrupa Şampiyonası'nda 68, Dünya Şampiyonası'nda ise 55 yıl aradan sonra madalya rekoru kırdık"


ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türk güreşinin "altın" dönemini yaşadığını söyledi.

Aydın, AA muhabirine, güreşte son dönemde kırılan rekorlar ve yeni hedefler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin güreşte iyi bir ivme yakaladığının altını çizen Aydın, "Güreşçilerimiz, 2017'de uluslararası müsabakalarda 109 altın, 119 gümüş ve 205 bronz olmak üzere 433 madalya kazandı. Türk güreşi altın dönemini yaşıyor." diye konuştu.

Aydın, yoğun geçen çalışmalar ve kampların ardından uluslararası 33 müsabakada alınan 433 madalyanın Türk güreşinin ne denli başarılı olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Yılı rekorlarla kapattıklarına dikkati çeken Aydın, "Bu sezon Avrupa Şampiyonası'nda 68, Dünya Şampiyonası'nda ise 55 yıl aradan sonra madalya rekoru kırdık. Asıl hedefimiz, elbette 2020 Tokyo Olimpiyatları. Türkiye, Rio 2016'da toplam 8 madalya kazandı, madalyaların 5'i güreşten geldi. Bu da Türk güreşinin ne denli ilerlediğini ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, güreşte başarıların artarak devam edeceğini vurgulayarak, "Başardıklarımız, başaracaklarımızın teminatıdır." dedi.

Rio'nun ardından 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın hazırlıklarına ara vermeden başladıklarına işaret eden Aydın, şöyle devam etti:

"Kırılması güç rekorları kırdık. Bu durum bizim gözümüzü korkutuyor mu, elbette hayır. Bizleri daha da şevkle çalışmaya itiyor. Güreş Federasyonu olarak el ele vererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İdmanların yanı sıra düzenlediğimiz seminerler ve toplantılarla alanında uzman kişilerle fikir alışverişi yapıyoruz. Bilimsel anlamda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyük bir camiayız, el ele verildiğinde çok daha büyük başarıların altına imza atabiliriz."


- "Ben" değil, "biz" anlayışı


Güreş Federasyonunun iki anlayışı benimsediğine değinen Aydın, "Bunlardan ilki tüm camianın kenetlenmesi, ikincisi ise 'ben' değil 'biz' anlayışı. Katılımcı bir zihniyetle ortak kararlar vererek ve çok çalışarak, bu sporu hak ettiği yer olan dünyanın bir numarası haline getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydın, öncelikle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na tüm sıkletlerde katılmayı hedeflediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Rio'da Türkiye'nin en başarılı branşı olduk. Şimdiki hedefimiz, olimpiyatlardaki madalya sayımızı artırmak. Tokyo'dan zirvede dönmeyi amaçlıyoruz. Tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. 2017'yi 433 madalyayla kapattık. İnşallah, olimpiyatlara uzanan zorlu yolda 2018 yılında da başarılarımız artarak sürecek. Büyük bir özveriyle çalışan sporcu, antrenör ve tüm çalışma arkadaşlarımı başarılı bir yıl geçirdikleri için kutluyor, 2018'de de başarılı, sağlıklı bir yıl geçirmelerini diliyorum."

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20172020 Tokyo OlimpiyatlarıGüreş FederasyonuMadalyaMusa Aydın
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