Türk hentbolunun





ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Türk kadın hentbolunun yıldız oyuncularından Yeliz Özel, 37 yaşında transfer olduğu Muratpaşa Belediyespor'da 14'üncü şampiyonluğunu kazanmak istiyor.

Ablasının sayesinde başladığı hentbolde 19 yaşında Norveç'in Byasen kulübüne transfer olarak, Türkiye'nin yurt dışına çıkan ilk kadın hentbolcusu olan Yeliz Özel, daha sonra Makedonya'nın Kometal ve Romanya'nın Olctim takımlarında Türkiye'yi temsil etti.

Yıldız Milli Takım'dan itibaren aralıksız olarak milli formayı giyen ve son 15 yıldır da A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kaptanlık pazubandını taşıyan Özel, 37 yaşında transfer olduğu Muratpaşa Belediyespor'da 14'üncü lig şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.





- Yurt dışına çıkan ilk kadın hentbolcu







Milli sporcu Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor hayatına ablası sayesinde başladığını söyledi.

Eski hentbolcu olan ablasının yanında Ankara'da antrenmanlara giderken ortaokulda heves ederek hentbola başladığını vurgulayan Özel, Cumhuriyet Lisesi'nde okurken dünya şampiyonluğuna ulaşmalarının ardından, 19 yaşında Norveç'in Byasen kulübüne transfer olduğunu kaydetti.

Norveç'te bir yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye geri döndüğünü ifade eden Özel, daha sonra Makedonya'nın Kometal ve Romanya'nın Olctim takımlarının formasını giydiğini, yurt dışında hentbolun nasıl oynandığını daha iyi öğrendiğini vurguladı.





- 37 yaşında transfer oldu





Yenimahalle Belediyespor'dan Muratpaşa Belediyespor'a transfer olduğunu anımsatan Özel, Yıldız Milli Takım'dan antrenörü olan Akdeniz ekibinin antrenörü Birol Ünsal ile o zamandan beri aynı takımda çalışma isteğinin olduğunu anlattı. Özel, Ünsal'ın da hep kendisiyle çalışmak istediğini ama bir türlü kısmet olmadığını dile getirerek, "Hep birbirimizi istedik ama bir türlü buluşamadık. Bu seneye kısmetmiş. Antalya zaten hentbol şehri. Çok büyük başarıları var. Antalya'ya, Birol hocanın çalıştırdığı takıma her zaman gıpta ile baktım. Hayallerimden bir tanesiydi. En sonunda 37 yaşında Muratpaşa Belediyespor'a transfer olmak nasip oldu." diye konuştu.

Yeni takımının geçtiğimiz yıl gençlerden oluşan bir kadroya ligde mücadele ettiğinin hatırlatan milli sporcu Özel, "Antalya istediği zaman yükseklere oynayan bir takım olabiliyor. Bu sene de böyle bir amacımız var. Bu sene Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğunun en büyük adaylarından bir tanesiyiz. Bu sene lig gerçekten diğer senelere nazaran daha kuvvetli. 5-6 takım eşit diyebilirim." ifadelerini kullandı.





- "40 yaşına kadar oynarım"





Özel, son 15 yıldır kaptanlığını da yaptığı A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda oynamaktan dolayı onur ve gurur duyduğunu vurgulayarak, bu süre içinde hep bir şeylerin kenarından döndüklerini anlattı. Avrupa şampiyonasına ve dünya şampiyonasına gitmeyi kıl payı kaçırdıklarının altını çizen Özel, "Kariyerli hentbol yaşantımda, Avrupa ve dünya şampiyonasını göremediğim için çok üzgünüm. İnşallah, umuyorum ki gelecekteki hentbolcular bunu başarırlar. Ben bundan sonra gidemeyeceğim gibi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Özel, hentbolu çok sevdiğini ve bu yüzden ne zaman bırakacağını hiç düşünmediğini belirterek, "Vücudum el verdiği sürece hentbol oynamayı düşünüyorum. Hentboldaki en yaşlı kişi sanırım 40 yaşına kadar oynadı. Hedefim yok ama 40 yaşına kadar oynarım diye düşünüyorum." dedi.





- "Türk hentbolu düşüşte"





Türk hentbolunun son 3-4 senedir düşüşte olduğunu savunan Özel, bunun nedeninin de altyapıların iyi olmaması olduğunu öne sürdü. Özel, Muratpaşa Belediyespor fabrika gibi hiç durmadan sporcu yetiştirirken, diğer takımların bunu yapmamasının eksiklik oluşturduğunu belirterek, "Kulüplerin 14 tane yabancı transfer yapma hakkı var. Bu, hentbol için çok yüksek bir sayı Türk sporcusu yetişmediği için de kulüpler yabancılara yöneliyor. O yüzden Türk hentbolu düşüşte." dedi.





- Antrenör Ünsal: "Yaşı önemli değil"





Muratpaşa Belediyespor Antrenörü Birol Ünsal da Yeliz Özel'in kalitesinin Türkiye'de ve dünyada herkes tarafından bilindiğini söyledi. Özel'in son derece elit bir sporcu olduğunu vurgulayan Ünsal, "Şampiyonlar ligi finali görmüş, dünyanın en iyi dördüncü oyuncusu olma düzeyine gelmiş bir sporcu. Hem kişiliği hem insanlığı hem de sahadaki oyunu ile özel bir oyuncu." diye konuştu.

Ünsal, sporcusunun 37 yaşında olmasının kendileri için bir handikap olmadığını belirterek, "Yeliz, bugüne kadar sahada bizi epey zorladı. Hala herkesi zorlamaya devam ediyor. Böyle olduğu sürece de oynaması en büyük doğal hakkı. Hala milli takımda 'Ne yapacak' diye Yeliz'in gözünün içine bakıyoruz. Dolayısıyla oynadığı sürece yaşı bizim açımızdan önemli değil." ifadelerini kullandı.