Türk iş adamlarından Gürcistan'da spora destek





TİFLİS (AA) - Türkiye ile Gürcistan arasında spor alanındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla Gürcü ve Türk İş Adamları Derneği (GÜRTİAD) ile Gürcistan Kurumsal Spor Federasyonu arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

GÜRTİAD'ın başkent Tiflis'deki ofisinde düzenlenen imza törenine GÜRTİAD Başkanı Celal Sancar, Gürcistan Kurumsal Spor Federasyonu Başkanı Paata Tsivadze, GÜRTİAD üyeleri ile Gürcistan Kurumsal Spor Federasyonu yetkilileri katıldı.

İmza töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Paata Tsivadze, Türkiye ile Gürcistan arasında somut iş birliğinin mevcut olduğunu ve Türk iş adamlarının Gürcistan'a birçok alanda destek verdiğini dile getirdi.

"Aramızdaki iş birliği Gürcistan'da sporun kalkınmasına, vatandaşların sporla meşgul olmasına destek sağlayacak." ifadelerini kullanan Tsivadze, Türk iş adamlarına ve GÜRTİAD yönetimine teşekkür etti.

İmza töreni ardından AA muhabirine konuşan GÜRTİAD Başkanı Sancar, Türkiye ve Gürcistan arasında 25 yıllık diplomatik ilişkilerin mevcut olduğunu hatırlatarak, komşu ve stratejik ortaklıkları bulunan iki ülkenin birçok alanda olduğu gibi sporda da iş birliği yaptıklarını söyledi.