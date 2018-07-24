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Türk-İş'ten Mesut Özil'e destek

- Genel Başkan Ergün Atalay: - "Özil, yıllardır yaşadığı ayrımcılığa rağmen işçi ailesinden gelen terbiyesini hiçbir zaman kaybetmeyip yaşadığı acıları hoşgörüyle karşılamış ve yılmadan yoluna devam edip nice zaferlere imza atmıştır"

Türk-İş'ten Mesut Özil'e destek

ANKARA (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ayrımcılığa maruz kaldığı gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e destek verdi.

Atalay, yaptığı yazılı açıklamada, Mesut Özil'in dedelerinin Zonguldak'taki maden ocaklarında işçi olduğunu belirtti.

Özil'in babasının Almanya'da deri ve araba fabrikalarında işçi olarak çalıştığına dikkati çeken Atalay, şunları kaydetti:

"Özil ve kardeşlerinin boğazından geçen her lokma, işçi emeğinin ürünüydü. Alın terinin ne demek olduğunu çok iyi bilen Özil, hayatın her alanında ayrımcılığa ve ırkçılığa maruz kaldı. Karakterinden, mütevazılığından ve onurlu duruşundan taviz vermeyen Özil geldiği yeri hiçbir zaman unutmamıştır. Özil, yıllardır yaşadığı ayrımcılığa rağmen işçi ailesinden gelen terbiyesini hiçbir zaman kaybetmeyip yaşadığı acıları hoşgörüyle karşılamış ve yılmadan yoluna devam edip nice zaferlere imza atmıştır."

Özil'in onurlu duruşunun dünyadaki ırkçı faaliyetlerin ve her türlü ayrımcılığın sona ermesine vesile olması dileğinde bulunan Atalay, bu duruşun tarihin sayfalarında yerini alacağını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Mesut ÖzilTürk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay
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