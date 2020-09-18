Türk Milli Kadın Tekvando Sporcuları ile Sportquality açılışta buluştu

Organizasyona, Loft Genel Müdürü Aydın Süha, AlchemLife Türkiye Satış Direktörü Cihan Gökyokuş, Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, Milli Tekvando Spor Antrenörü ve Tekvando Kulüp Başkanı Çağrı Kızıl, İbni Sina Enstitüsü ve Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın’ın aralarında bulunduğu yetkililer katılım göstererek, Çağrı Kızıl Tekvando Okulu Türk Milli Kadın Tekvando sporcularına ve adaylarına başarılar dilediler. Toplantıya, Devlet Eski Bakanı Kürşad Tüzmen, online olarak katılarak, sporun yeri ve önemi hakkında değerlendirmede bulundu. Sportquality Platformunun düzenlediği etkinlikte, sporun birleştirici ruhunun markaları da güçlendirmekte olduğu kaydedildi.

Turquality, kurumsal sosyal projelerin ve sponsorlukların altyapısını oluşturuyor

Ülkemizin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality’nin, bir teşvik programından öte şirketler için “iş ve değer modeli” olduğunu ifade eden çizen Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:

“Stratejik planlamadan insan kaynakları yönetimine, performans yönetiminden bütçe yönetimine, marka yönetiminden satış-pazarlama yönetimine, bilişim yönetiminden tedarik zinciri yönetime kadar tüm konuları kapsayan Turquality, bir karne ve bir akreditasyondur. Turquality karnesi pekiyi olan bir Türk işletmesinin, global pazarlarda dünya markası olma yolculuğu da başlamıştır. Aynı zamanda Turquality, sadece firmalarının kendi işletme çıkarlarını değil, toplumun genel çıkarlarını geliştirecek ve koruyacak çalışmalara imza atılmasına da öncülük ederek, kurumsal sosyal projelerin ve sponsorlukların altyapısını oluşturuyor. Türk markalarının dünyadaki başarısı ile Türk Milli Kadın Tekvando Sporcularının başarısını birleştirip, birlikte global çapta yeni başarılara imza atma hedefiyle yola çıkıyoruz. Bilindiği üzere Tekvando, savunma sanatı sporudur. Bu sporun kişiye kattığı özelliklerden ikisi, özgüven ve disiplindir. Turquality’e giren Türk işletmeleri de dünyadaki markalaşma yolculuğunda, Progroup’un danışmanlığında ciddi bir özgüvene ve disipline sahiptir. Sahip olduğumuz değerler, bizleri bir araya getirdi ve Sportquality Platformu’na start verdik. Bu birliktelikle, hem kadınlarımızın tekvando sporundaki gücünü dünyaya göstereceğiz, hem Türk firmalarının globalde markalaşmasına değer katacağız” dedi.