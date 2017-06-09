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'Türk Milli Takımı ile Futbol Federasyonu karıştırılmaya çalışılıyor'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Demirören, "Türk Milli Takımı ile Futbol Federasyonu karıştırılmaya çalışılıyor. " dedi.

'Türk Milli Takımı ile Futbol Federasyonu karıştırılmaya çalışılıyor'

ANKARA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Türk Milli Takımı ile Futbol Federasyonunun karıştırılmaya çalışıldığını söyledi.

TFF Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Demirören, federasyonun finansal açıdan tarihinin en parlak dönemini yaşadığını belirterek, "5 yılda gelirimizi 240 milyondan 669 milyona çıkarttık. Çıkan tüm krizleri çözmüş, hain oyunları bozmuş, Türk futboluna istikrarı getirmiş bir federasyonuz. Haliyle tüm bunlar yapılıp zor günler ve zorluklar geride kalınca federasyona talipler çoğalıyor." dedi.

Son günlerde yine aynı oyunların sahnelenmek istendiğini öne süren Demirören, "Türk Milli Takımı ile Futbol Federasyonu karıştırılmaya çalışılıyor. Bir yıl önce bu zamanlar prim konusu çok tartışıldı. Bir bardak suda fırtınalar kopartıldı. Hatalar elbette oldu ama kimse 'Söz konusu ay-yıldızsa gerisi teferruat' demedi. Türk futbolunu karıştırmak isteyenlere fırsat verildi. Yazılı ve görsel basının ilk maçtan hemen sonra hocamızın ve oyuncuların üzerine gitmesi, çocukları yıpratması yanlıştı. İspanya ile oynadığımız kader maçı şiddetli bir saldırı altında oynandı. Ben ve hocamız dahil herkese hakaretin bini bir paraydı. Bir yıl geçti, yine aynı kaotik durumla karşı karşıyayız. Yine hocamız, yine kaptanımız ve futbolcularımız karşı karşıya getiriliyor." ifadelerini kullandı.

"Yanlış yaptığını Arda'ya medeni yollarla göstermemiz gerek"

"Fatih hoca gibi bir değere sahip çıkmamız gerekir." diyen Demirören, şunları kaydetti:

"Eleştiri olabilir, olmalı da kabul ediyorum ama hakareti asla. Bir futbolcunun da bu tür olaylara göstereceği tepkinin fiziki ve hakaret dolu olmaması gerekir. Arda (Turan) kaptanımız bir yanlış yapmıştır. Yanlış yaptığını da Arda'ya medeni yollarla göstermemiz gerekir. Hakaret ederek, üzerine giderek, ona yüklenerek değil. Çünkü Arda bir dünya markası, Türk futbolunun bir değeri ve böyle yetenekler kolay yetişmez. Ayrıca Arda'nın da referandum sürecinde benim gibi verdiği destekten dolayı kasten eleştirildiğini çok iyi biliyorum. Fakat nedense bu olayların gene kritik bir milli maç öncesi ve çok önemli bir dönemde yapıldığını, gündeme taşındığını görüyorum. Oysa tam da 'Milli mesele' deyip, A Milli Takım'a sahip çıkılma zamanı. Kenetlenme, birlik ve beraberlik olma zamanı. 2018 Dünya Kupası'na gitme zamanı."

Zor bir sene geçirdiklerini savunan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz 15 Temmuz hain darbe girişimine maruz kaldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetiyle çok sevdiğimiz ülkemiz, mevcudiyetini korudu. Bu süreçte futbol ailesi, devletinin, demokrasinin yanında olduğunu gösterdi, içindeki hainleri temizledi, örnek bir duruş sergiledi. Milli birlik ve beraberliğimizi dünyaya tüm statlarımızdan haykırdık. O günlerde futbol toplumun ilacı oldu. Biz bu süreçte başımızı değil gövdemizi taşın altına koyduk."

Muhabir: Ömer Hakan Kibar,Musa Samur

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Anahtar Kelimeler:
SporTFF Olağan Genel KuruluYıldırım Demirören
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