Türk Telekom çalışanları, spor olimpiyatlarında buluştu - Spor olimpiyatlarında 118 takımda 803 kişi mücadele etti





ANKARA (AA) - Türk Telekom çalışanlarının katıldığı spor olimpiyatları sona erdi.

Türk Telekom, spor yapma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra takım ruhunu canlı tutma amacıyla çalışanlarını, spor olimpiyatlarında buluşturdu.

Müsabakalarda Türk Telekom ve grup şirketlerinden oluşan çalışan ve yöneticiler, 6 farklı spor dalında mücadele ederek zirve için yarıştı.

Türk Telekom Ankara Genel Müdürlük Spor Tesisleri'nde düzenlenen müsabakalarda, çalışanlar fair play ruhu içinde sahada mücadele ederken farklı birim ve kentlerdeki Türk Telekom ailesiyle ile tanışma fırsatı yakaladı.

Türk Telekom Spor Olimpiyatları'nda futbol, basketbol, voleybol, tenis, satranç ve masa tenisi branşlarında mücadeleler sergilendi. Türk Telekom'dan 101 takım ile 683 çalışanın, iştirak şirketlerden 17 takımdan 120 kişinin yer aldığı olimpiyatlarda, kazanan takımlar madalya ve kupalarını aldı.

Türk Telekom İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu, Türk Telekom ailesinin Türkiye'nin dört bir yanındaki 34 bin çalışanıyla telekom sektörünün en büyük şirketi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin kesintisiz ve kaliteli iletişimini sağlamak için durmaksızın ter döken Türk Telekom ve iştiraklerimizden Sebit, Innova, Argela, Türk Telekom International ve AssisTT çalışanları, bu kez takım ruhunu spor olimpiyatlarına taşıdı. Türk Telekom ailesini bir arada tutan motivasyonumuzu, düzenlediğimiz spor olimpiyatları etkinliğinde daha da güçlendirme fırsatını bulduk. Çalışan ve yöneticilerimiz aynı takımlarda, hiyerarşi olmadan yan yana mücadele etti. 4 gün süren karşılaşmalar içerik ve katılımcı sayısıyla olimpiyatları aratmadı. Türkiye'nin en büyük özel şirket spor organizasyonlarından biri olan bu eğlenceli etkinliğimizde aktif yaşam ve sportif ruhu yansıtan her bir çalışanımızla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



- Ünlü futbolcular halı saha maçında



Gerçekleşen final müsabakalarında, Türk Telekom yöneticileri, ünlü futbolculardan oluşan takımla gösteri maçında kozlarını paylaştı. Tugay Kerimoğlu ve Oğuz Çetin'in katıldığı takımlar ile karşılaşan yöneticiler, müsabakadan 10-6 galip ayrıldı.

Türk Telekom Spor Olimpiyatları'nda, bölgelerinin takımını temsil edecek takımı oluşturmak amacıyla şubat-nisan aylarında düzenlenen bölge içi turnuvalara, yaklaşık 5 bin Türk Telekom çalışanı katılım sağladı. Ankara Genel Müdürlük Kampüsünde 4 gün süresince devam eden organizasyonda, 160 karşılaşmada 45 hakem görev alırken, sporcular 6 saha ve salonda galibiyet için ter döktü.

Basketbol ve voleybol erkeklerde Ankara Genel Müdürlüğü şampiyonluğa ulaşırken, voleybol kadınlar, voleybol erkekler, halı saha futbol ve masa tenisi turnuvalarında İstanbul Genel Müdürlüğü şampiyon oldu.

Kort teniste İstanbul Bölge Müdürlüğü satrançta ise İzmir Bölge Müdürlüğü takımları şampiyonluğa ulaşan diğer ekipler olurken, törende en centilmen sporcular da ödüllendirildi.