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Türk Telekom, Stimac'ı transfer etti

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Anadolu Efes ile yollarını ayıran Vladimir Stimac'ı kadrosuna kattı

Türk Telekom, Stimac'ı transfer etti


ANKARA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Anadolu Efes ile yollarını ayıran Sırbistan Milli Takımı oyuncusu Vladimir Stimac'ı transfer etti.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele edecek başkent ekibi, geçen yıl Anadolu Efes'te forma giyen 2,11 metre boyundaki pivot Stimac'ı renklerine bağladı.

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, yeni transferlerin camiaya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Transfer ettikleri oyuncuların Avrupa tecrübelerinin yanında Süper Lig'de de oynamış olmalarına özen gösterdiklerini vurgulayan Kutlu, uyum sorunu yaşanmaması için titiz bir çalışma yürüttüklerini anlattı.

Stimac'ın Türk Telekom'a güç katacağına inandığını ifade eden Kutlu, şunları kaydetti:

"Stimac, Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde kendini ispatlamış önemli bir isim. Düzgün karakterinin yanında, savaşçı ve mücadeleci ruhu Türk Telekom'a güç katacak. Stimac ile pota altına önemli bir transfer gerçekleştirdik. Stimac'ın Türk Telekom forması altında başarılı maçlar çıkarmasını diliyorum."

Geçen sezon Anadolu Efes formasıyla Avrupa Ligi'nde 30 maçta 9,4 sayı, 5,8 ribaunt ortalamalarıyla oynayan 31 yaşındaki Stimac, Süper Lig'de ise 20 karşılaşmada 12,15 sayı 8,55 ribaunt ortalamaları tutturdu.

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolŞükrü KutluTürk TelekomVladimir Stimac
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