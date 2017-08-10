Türk Telekom'da hedef Süper Lig





ANKARA (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi takımlarından Türk Telekom, 2017-2018 normal sezonunda ilk sırada yer alıp doğrudan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2017-2018'de normal sezon birinciliğiyle doğrudan Süper Lig'in hedeflendiği belirtildi.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2017-2018 fikstür çekimine katılan Türk Telekom Basketbol Şube Sorumlusu Mehmet Aldanmaz, yaptığı değerlendirmede, "Kardeşlik, birlik, beraberlik ve dostluk içinde geçen bir sezon diliyoruz. Türkiye basketbol sezonunun hepimiz için keyifli geçmesini umuyorum." ifadesini kullandı.

Normal sezonun ilk maçında 30 Eylül'de iç sahada Bandırma Kırmızı ile karşılaşacak Türk Telekom, son maçında yine evinde 28 Nisan 2018'de İstanbulspor Beylikdüzü ile mücadele edecek.

Öte yandan, ligde normal sezonun ardından play-off müsabakaları 4 Mayıs-5 Haziran 2018'de yapılacak.