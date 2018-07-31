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Türk Telekom'da transfer

- Türk Telekom Basketbol Takımı, Yunus Emre Sonsırma'yı kadrosuna kattı

Türk Telekom'da transfer

ANKARA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, geçen sezon Eskişehir Basket'te forma giyen oyun kurucu Yunus Emre Sonsırma'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk Telekom Basketbol Takımı, uzun soluklu Süper Lig ve Avrupa serüveninde takıma güç katacak Yunus Emre Sonsırma'yı renklerine bağladı." denildi.

25 yaşındaki Yunus Emre, 1 ve 2 numara pozisyonlarında görev yapıyor.

Profesyonel kariyerine Darrüşafaka'da başlayan 1,92 metre boyundaki Yunus Emre, Pınar Karşıyaka formasıyla Süper Lig ve EuroCup'ta mücadele etti. Yunus Emre, burada gösterdiği performansla takımının lig şampiyonluğunu kazanmasına ve EuroCup'ta çeyrek finale yükselmesine katkı sağladı.

Türkiye Kupası şampiyonluğu tecrübesi de bulunan basketbolcu, geçen sezonu Eskişehir Basket'te geçirdi.


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Tahincioğlu Basketbol Süper LigiTürk TelekomYunus Emre Sonsırma
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