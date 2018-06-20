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Türk Telekom'un ULEB Avrupa Kupası'na davet edilmesi

- Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu: "Kulübümüzün geçmişteki Avrupa tecrübesi, Avrupa Kupası'na seçilmemizde etkili oldu"

Türk Telekom'un ULEB Avrupa Kupası'na davet edilmesi


ANKARA (AA) - Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, Avrupa Basketbol Ligleri Birliğinin (ULEB) Avrupa Kupası için Türk Telekom'u seçmesinde geçmişteki başarılarının önemli etkisi olduğunu belirtti.

Başkan Kutlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezonda bir yandan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk, bir yandan da ULEB Avrupa Kupası'nda en üst noktaya kadar tırmanabilmek için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Kulübümüzün geçmişteki Avrupa tecrübesi, Avrupa Kupası'na seçilmemizde etkili oldu. Son sezonumuzda gösterdiğimiz başarı, Avrupa'nın da dikkatini çekti." ifadelerini kullandı.

Kutlu, yönetimin yüksek arzusuyla Süper Lig'e yükseldikleri ilk sezonda bu başarıyı yakaladıklarının altını çizerek, "Avrupa Kupası'nda mücadele ederek Avrupa takımlarını Ankara'ya getireceğiz. Yönetimimiz, teknik ekibimiz, kuracağımız iddialı kadro ve taraftarlarımızla birlikte ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Gelecek sezonlarda Avrupa Ligi'ne katılma hedefimiz için Avrupa Kupası çok önemli bir tecrübe olacaktır. Ülkemize, kulübümüze ve Türk spor camiasına hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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