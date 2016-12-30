Türk tenisi hedef büyüttü

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, 2020'de dünya sıralamasında ilk 100'de 6 Türk tenisçinin yer almasını hedeflediklerini söyledi.

TTF Başkanı Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk tenisinin 2016 yılı performansına ve gelecek yıllara ilişkin hedeflerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Durmuş, 2016 yılında Türk tenisi adına gurur verici gelişmelerin yaşandığını vurguladı. Teniste bu yıl birçok övgüye değer başarı elde edildiğini belirten Durmuş, "TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta çifte şampiyon çıkardık. Çağla Büyükakçay, Türkiye tenis tarihinin ilk Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tekler zaferine uzanırken, İpek Soylu da çiftlerde bir ilki gerçekleştirdi." diye konuştu.

Durmuş, milli tenisçiler Çağla Büyükakçay, İpek Soylu ve Marsel İlhan'ın Fransa Açık'ta ana tabloda mücadele ettiğine dikkati çekerek, "Bugüne kadar aynı grand slam turnuvasında birden fazla sporcuyu teklerde ana tabloya sokamayan Türkiye, Paris'te üç oyuncusuyla birden temsil edildi. Bu Türk tenisi açısından önemli bir gelişme." ifadelerini kullandı.

Çağla'nın, 2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak Türk tenis tarihine geçtiğini vurgulayan Durmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çağla, olimpiyatlara katılan ilk Türk tenisçi oldu. Aynı zamanda WTA tekler sıralamasında 60. basamağa kadar ilerleyerek bizi sevince boğdu. Paralimpik tenisçi Büşra Ün de Rio'da korta çıkarak bir ilke imza attı. TEB İzmir Cup'ta da erkekler tenisinde tarih yazdık. İki Türk sporcu Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Turu'ndaki bir organizasyonda ilk defa şampiyonluk maçına çıkarken, Marsel İlhan ile Cem İlkel arasındaki finali izlemek büyük onurdu."

Bir diğer milli tenisçi İpek Soylu için de 2016'nın iyi geçtiğine değinen Durmuş, "Çiftlerde önemli başarılar elde etti. Dünya sıralamasında çiftlerde ilk 100'e girdi. İlklerle dolu bir yılı geride bırakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Durmuş, tenisi tabana yaymak için de çok sayıda organizasyon gerçekleştirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"TEB Sokak Tenisi, Herkes Tenis ile Tanışsın, Haydi Çocuklar Tenise, Sağlıklı Yaşam için Spor isimli sosyal sorumluluk projeleriyle ülkemizin dört bir yanında tenisi yaymaya çalışıyoruz. Ülkemizde bulunan 361 tenis kulübü, 40 bine yaklaşan lisanslı sporcu sayısı ile biz büyük bir aileyiz. Umuyorum ki 2016 yılında başarıyla düzenlenen turnuvalar, elde edilen dereceler, 2017 yılında da artarak devam edecek."





- "Türkiye'yi tenis ülkesi yapmak için çalışıyoruz"





TTF Başkanı Durmuş, Türkiye'nin dünyanın en fazla uluslararası tenis turnuvası düzenleyen ülkeler arasında yer aldığının altını çizerek, "Türkiye, 2017'de dev bir turnuvaya daha ev sahipliği yapacak. ATP Dünya Turu 250 serisi organizasyonlarından Antalya Açık, haziran ayında çim zeminde düzenlenecek." dedi.

"Türkiye'yi bir tenis ülkesi haline getirmek için çalışıyoruz." diyen Durmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"En büyük amaçlarımızdan biri 2020'de ATP ve WTA sıralamasında ilk 100’de toplam 6 Türk sporcunun yer alması. 40 bin seviyesindeki lisanslı sporcu sayısını da 2020'de 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu vizyon çerçevesinde Türk tenisinin daha iyi yerlere gelmesini arzuluyoruz."