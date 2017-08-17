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Türk ve Suriyeli gençlerin dostluk maçı

- Mercidabık Zaferi'nin 501. yıl dönümü, Fırat Kalkanı Harekatı ve Şehit Binbaşı Bülent Albayrak anısına Türk ve Suriyeli gençler dostluk maçı yaptı

Türk ve Suriyeli gençlerin dostluk maçı

KİLİS (AA) - Kilis'te, Mercidabık Zaferi'nin 501. yıl dönümü, Fırat Kalkanı Harekatı ve Şehit Binbaşı Bülent Albayrak anısına Türk ve Suriyeli gençlerin forma giydiği takımlar sahada buluştu.

Kilis Valiliği ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 7 Aralık Stadı'nda düzenlenen organizasyonda Kilis Karması ile Azez Spor dostluk maçı yaptı.

Başlama vuruşunu Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan’ın yaptığı maça, Türk ve Suriyeli taraftarlar da katıldı.

Azez Spor Yöneticisi Ammar Samo, maç öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yıllardır Suriye halkını dostane bir şekilde misafir ettiğini söyledi.

Düzenlenen müsabakanın dostluğun göstergesi olduğunu ifade eden Samo, Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde Azez ve birçok yerde güvenliğin hakim olduğunu dile getirdi.

Kilis Karması takım kaptanı Mehmet Yalnız da Kilis halkının, Suriyeliler ile geldikleri günden bu yana kardeşçe yaşadığını vurguladı.

Mercidabık Zaferi'nin 501. yıl dönümü, Fırat Kalkanı Harekatı ve şehitler için böyle bir maçın yapıldığını aktaran Yalnız, saha içerisinde dostça bir müsabaka yapılacağını kaydetti.

Dostluk maçını Suriyelilerin oluşturduğu takım 5-3 kazandı.

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