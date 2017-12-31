Türk voleybolunun 2017 karnesi





İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Türk kadın voleybol takımları, 2017'de uluslararası alanda önemli başarılara imza attı.

Tük voleybolunda özellikle kadınlarda son 10 yılda yakalanan başarılı grafik, 2017'de de devam etti.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank Kadın Takımı, şampiyonluk yaşadı.

Bu organizasyonda Türkiye'den VakıfBank'ın yanı sıra Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe yer aldı.

Fenerbahçe, lige 6'lı play-off turunda veda ederken, VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, İtalya'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda mücadele etti.

Dörtlü Final'deki ilk maçında Eczacıbaşı VitrA'yı yenen VakıfBank, finalde de ev sahibi Imoco Volley'i mağlup ederek, 3. kez bu kupada mutlu sona ulaştı.

Eczacıbaşı VitrA ise organizasyondaki ikinci maçında Rus ekibi Dinamo Moskova'yı yenerek, üçüncü oldu.





- VakıfBank, dünya şampiyonu





VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da mutlu sona ulaştı.

Japonya'nın Kobe kentinde düzenlenen 11. Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, VakıfBank ve Eczacıbaşı VitrA ile temsil edildi.

VakıfBank, turnuvanın finalinde Brezilya'nın Rexona-Sesc takımını yenerek şampiyonluğu elde etti.

Eczacıbaşı VitrA ise daha önce iki kez şampiyon olduğu organizasyonu 4. tamamladı.





- Galatasaray, CEV Kupası'nda yarı final oynadı





Galatasaray, bu sezon boy gösterdiği Kadınlar CEV Kupası'nda yarı finale kadar yükseldi.

Düşük bütçeyle kurulan sarı-kırmızılı ekip, Dinamo Kazan, Yamamay Busto Arsizio ve Pomi Casalmaggiore gibi güçlü takımların yer aldığı organizasyonda son 4'e kadar mücadelesini sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takım, yarı finalde Dinamo Kazan'a kaybederek Avrupa'ya veda etti.





- Bir kupa da Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan





Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda şampiyon oldu.

CEV Challenge Kupası'nda bu sezon Türk takımlarından Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Çanakkale Belediyespor mücadele verdi.

Çanakkale Belediyespor play-off aşamasında elenirken, Bursa Büyükşehir Belediyespor finale yükselerek Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaştı.

Finalde rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci kez bu kupayı aldı.





- Erkek voleybolunda final yok





Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden erkek voleybol takımları, bu sezon final oynama başarısı gösteremedi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlardan Halkbank grup aşamasında, Arkas Spor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 12'li play-off turunda elendi.

CEV Kupası'nda boy gösteren Fenerbahçe, yarı finalde organizasyona veda ederken, CEV Challenge Kupası'nda mücadele veren Galatasaray ve Ziraat Bankası da yarı finalde elendi.





- Kadın milli takımlarından da başarılı sonuçlar





A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2017'de Avrupa üçüncüsü oldu.

Azerbaycan ile Gürcistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda Ukrayna, Bulgaristan ve Rusya ile mücadele eden A Milli Takım, 3. olarak play-off turuna kaldı. Bu turda Polonya'yı geçen milliler, Rusya'yı çeyrek finalde saf dışı bırakarak yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Sırbistan'a yenilen milliler, üçüncülük maçına çıktı. Ev sahibi Azerbaycan'ı mağlup eden ay-yıldızlı ekip, bronz madalya kazanarak, Avrupa üçüncüsü oldu.





- 23 Yaş Altı Milli Takımı, dünya şampiyonu





23 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Ay-yıldızlı ekip, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da düzenlenen organizasyonda Küba, Brezilya, Kenya, Japonya ve Bulgaristan'ın yer aldığı B Grubu'nu 4 galibiyetle tamamlayarak yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Dominik Cumhuriyeti'ni eleyen milliler, finalde ev sahibi Slovenya'yı yenerek altın madalya kazandı.

18 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı ise Arjantin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nı 4. tamamladı.





- Erkek Milli Takımı, hedefin uzağında kaldı





Erkek Milli Voleybol Takımı ise 2017'de hedeflerin uzağında kaldı.

Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden ay-yıldızlı ekip, D Grubu'nda Hollanda, Belçika ve Fransa ile karşılaştı. Grubu 3. sırada tamamlayan milliler, play-off turunda mücadele etme hakkı kazandı.

A Milli Takım, play-off'ta İtalya'ya mağlup olarak Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final göremeden elendi.