Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde ilk kademe tamamlandı





İSTANBUL (AA) - Turkcell Atletizm Süper Ligi ilk kademe yarışları Ankara'da tamamlandı.

Naili Moran Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen yarışların ilk kademesinde ENKA, hem erkekler hem de kadınlarda birinci oldu.

Erkeklerde ENKA'nın ardından Fenerbahçe ikinci, Galatasaray üçüncü sırayı aldı.

ENKA'nın birinci olduğu kadınlarda ise Fenerbahçe yine ikinci sırada yer aldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor da üçüncülüğü elde etti.

Süper Lig’de ikinci kademe, 6-7 Temmuz’da Bursa’da yapılacak ve şampiyon takım belli olacak.