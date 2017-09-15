Turkcell Gelibolu Maratonu'na doğru





ÇANAKKALE (AA) - "Barış İçin Koşuyoruz" sloganıyla Turkcell ana sponsorluğunda bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Gelibolu Maratonu, 1 Ekim'de yapılacak.

Dünyanın en önemli tematik parkurlarından biri olarak kabul edilen tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki organizasyon; maraton, yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilecek.

Turkcell Gelibolu Maratonu'na katılmak isteyen sporseverler kayıtlarını "www.gelibolumaratonu.com" internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Kayıt yaptırıp Gelibolu Yarımadası'nın tarihi noktalarındaki maratonda yer alacak sporseverler, içinde derecelerinin de tutulmasını sağlayan çiplerin bulunduğu yarış kitlerini, 28-30 Eylül'de Çanakkale 17 Burda AVM'deki maraton fuarında alabilecek.

Profesyonel atletlerin katılacağı 42 kilometrelik maraton, Morto Koyu'ndaki start noktasından başlayacak. Saat 09.30'da başlayacak yarışta katılımcılar Alçıtepe köyünden geri dönerek parkurda iki tur atacak ve yine Morto Koyu'ndaki bitiş noktasına gelecek.

Yarı maraton ise saat 09.45'te Morto Koyu'nda başlayacak. Maratondaki parkuru geçecek olan sporcular, bir tur atarak Morto Koyu'ndaki bitişe ulaşacak.

10 kilometre koşusu ise saat 10.45'te yine Morto Koyu'ndan start alacak. Fransız Anıtı ve Redoubt İngiliz Mezarlığı'ndan geçecek katılımcılar, koyda yarışı noktalayacak. Büyük katılımın beklendiği halk koşusu ise saat 11.00'de Morto Koyu'ndan başlayıp 5 kilometre uzunluğunda olacak.

Tüm yarışmacıların ve halkın katılımı ile saat 13.00'te ödül töreni düzenlenecek.