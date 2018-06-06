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Turkcell Sesi Görenler şampiyonluk arıyor

- Türkiye Görme Engelli Futbol Takımı Turkcell Sesi Görenler, Görme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası kapsamında ilk maçını cuma günü Fas ile yapacak

Turkcell Sesi Görenler şampiyonluk arıyor
İSTANBUL (AA) - Turkcell'in ana sponsorluğundaki Türkiye Görme Engelli Futbol Takımı Turkcell Sesi Görenler, Görme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluk arıyor.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyonda A Grubu'nda yer alan ay yıldızlılar, ilk maçında, 8 Haziran Cuma günü Fas ile karşı karşıya gelecek.
"Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) desteklediği, Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Görme Engelli Milli Takımı, İspanya'da oynanacak Görme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmaya çalışacak.
Yarın oynanacak ilk maçla başlayacak turnuva, 17 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek finalle tamamlanacak. Dünya Şampiyonası'nda ev sahibi İspanya, Fas ve Tayland ile gruptan çıkmak için karşılaşacak.
Dört grupta ilk ikiye giren takımların çeyrek finale yükseleceği şampiyonada, Türkiye-Fas karşılaşması cuma günü saat 13.30'da başlayacak.
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Dünya Futbul ŞampiyonasıTurkcell Sesi Görenler
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