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Turkcell Süper Atletizm Ligi, Ankara'da başladı

- Yarışların ilk gününde erkeklerde ENKA ile Fenerbahçe, kadınlarda ise ENKA ilk sırada yer aldı

Turkcell Süper Atletizm Ligi, Ankara'da başladı


ANKARA (AA) - Turkcell Süper Atletizm Ligi, Ankara'da gerçekleştirilen yarışlarla başladı.

Naili Moran Atletizm Pisti'nde yapılan yarışların ilk gününde erkeklerde ENKA ile Fenerbahçe, kadınlarda ise ENKA ilk sırada yer aldı.

Sekizer takımın mücadele ettiği organizasyonda, erkeklerde 10 yarışmanın beşini Fenerbahçe, beşini de ENKA kazanırken, iki takım gün sonunda 75’er puan yaptı. Erkekler gülle atmada 19,88’lik dereceyle Fenerbahçe’ye sekiz puan kazandıran İslami Dayanışma Oyunları şampiyonu Osmancan Özdeveci, bu başarısıyla kendisine ait 23 yaş altı Türkiye rekorunu beş santimetre daha geliştirdi.

Erkekler 5 bin metre yarışında Fenerbahçe’nin Kenyalı transferi Davis Kiplangat, ENKA forması giyen milli atlet Polat Kemboi Arıkan’ı geride bırakırken, 100 metrede Ramil Guliyev de 9,9'lik derecesiyle birinci oldu. 400 metrede ise eski Avrupa salon ikincisi Polonyalı Rafal Omelko, Batuhan Altıntaş’ı geride bırakarak Fenerbahçe’ye sekiz puan kazandırdı. Bu sezon ENKA’ya geçen olimpiyat üçüncüsü Yasmani Copello ise 400 metre engellide 49,60 yaparak, günün ikinci yarışına çıkan Omelko’yu rahatça geride bıraktı.

Kadınlarda ise cirit atmada Eda Tuğsuz, 64,87’lik atışıyla bu yıl bir kez daha 64 metrenin üzerinde atış yapma başarısı gösterdi. 100 metrede Ivet Lalova, 11,46 koşarak ENKA’yı zirveye taşırken, genç atlet Mizgin Ay 11,77’lik dereceyle üçüncü sırayı aldı. Kadınlarda ilk günün pist yarışlarından beşini ENKA, birini Fenerbahçe kazanırken, gün sonunda mavi-beyazlı kulüp, sarı-lacivertli rakibine 84-76’lık üstünlük sağladı.

Turkcell Süper Atletizm Ligi’nde Ankara’daki ilk kademe yarışları, yarın tamamlanacak.​


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