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Turkcell, Trabzonspor-Bursaspor maçı öncesi kaptanlarla buluştu

- Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Süper Lig'deki Trabzonspor-Bursaspor maçı öncesi iki takımın kaptanıyla bir araya gelerek başarı diledi

Turkcell, Trabzonspor-Bursaspor maçı öncesi kaptanlarla buluştu
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İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Spor Toto Süper Lig'deki Trabzonspor-Bursaspor maçı öncesi iki takımın kaptanları Onur Recep Kıvrak ve Ertuğrul Ersoy'la bir araya gelerek başarı dileğinde bulundu.

İsmail Bütün, Trabzon'da Medical Park Stadı'ndaki karşılaşma öncesi Trabzonspor'un kaptanı Onur Recep Kıvrak ve Bursaspor'un kaptanı Ertuğrul Ersoy'la bir araya geldi.

Takım kaptanlarına başarı dileyen ve taraftarların kullandığı hatlarla ilgili açıklama yapan İsmail Bütün, "Türkiye’nin şampiyonluk yaşamış iki güzide kulübüyle dijital iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 61Cell ve Bursa Mobile ile taraftarlara benzersiz bir dijital deneyim sunuyoruz. Taraftarlar bir yandan kendileri kazanırken bir yandan da kulüplerine kazandırıyorlar. Önümüzdeki günlerde kendilerine özel yeni dijital sürprizlerimiz de olacak. Bu vesileyle taraftarları 61Cell ve Bursa Mobile hat alarak gönül verdikleri takımlarını desteklemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Turkcell, taraftarları, Trabzonspor için "61Cell", Bursaspor içinse "Bursa Mobile" isimli kendi illerinin plakasını taşıyan başlangıç numaralı hatlarla buluşturuyor. Trabzonspor-Bursaspor maçına özel olarak, 61Cell ve Bursa Mobile hat sahibi taraftarlara 1 GB internet hediye edildi.

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