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Turkcell'den Spor Toto ihalesine katılma kararı

- Turkcell: - "Yönetim Kurulumuz, bağlı ortaklığımız İnteltek'in Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması İhalesi'ne katılmasına karar vermiştir"

Turkcell'den Spor Toto ihalesine katılma kararı
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İSTANBUL (AA) - Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, bağlı ortaklığı İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret AŞ'nin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından 27 Kasım'da düzenlenecek ihaleye katılmasına karar verildiğini bildirdi.

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin, İnteltek'in Spor Toto İhalesi'ne katılım kararına ilişkin açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu, yüzde 55 oranında bağlı ortaklığımız İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret AŞ'nin, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından 27 Kasım 2018'de düzenleneceği açıklanan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Tarafından Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması İhalesi'ne katılmasına karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.


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Anahtar Kelimeler:
İnteltekTurkcell
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