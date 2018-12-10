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Turkcell'li yüzücüler dünya arenasında

- Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk yüzmesinin yıldızları, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele edecek - Çin'in Hangzhou kentinde yarın düzenlenecek organizasyonda 15 ay-yıldızlı sporcu yer alacak

Turkcell'li yüzücüler dünya arenasında
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İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk yüzmesinin önemli yıldızları, bu kez dünya arenasında boy gösterecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk yüzmesinin yıldızları, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Çin'in Hangzou kentinde yarın gerçekleştirilecek organizasyonda, Türkiye'yi 8 erkek, 7 kadın olmak üzere toplam 15 sporcu temsil edecek.

16 Aralık’ta tamamlanacak olan 14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda ay-yıldızlılar adına Selen Özbilen, Aleyna Özkan, Ekaterina Avramova, Viktoria Zeynep Güneş, Nida Eliz Üstündağ, İmge Roza Erdemli, Beril Böcekler, Hüseyin Emre Sakcı, Ümitcan Güreş, Berk Özkul, Yalım Acımış, Kemal Arda Gürdal, İskender Başlakov, Berkay Ömer Öğretir ve Erge Can Gezmiş mücadele edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Kısa Kulvar Yüzme ŞampiyonasıTurkcell
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