ANKARA (AA) - Türkiye 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonası, Ankara'da yapıldı.
Pursaklar İlçe Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonada, 48 ilden 116 kulüp ve 650 sporcu mücadele etti.
Şampiyonada tekler kategorisinde ilk 4 ve çiftler kategorisinde ilk 2 dereceyi elde eden sporcular, 25-27 Ağustos tarihlerinde Sırbistan'da yapılacak Balkan 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Milli takım kadrosu şu isimlerden oluştu:
Tek erkekler:
1- Hasan Berkay Günbaz
2- Nurullah Saraç
3- Orçun Öztürk
3- Anıl Tutal
Tek kızlar:
1- Cansu Erçetin
2- Azra Kurutan
3- Edanur Demir
3- Ayşegül Yemişen
Çift erkekler:
1- Hasan Berkay Günbaz - Nurullah Saraç
2- Taha Emirhan Budak - Abdulsamet Özdemir
Çift kızlar:
1- Yasemen Bektaş - Cansu Erçetin
2- Azra Kurutan - Ayça Özgür
Karışık çiftler:
1- Taha Emirhan Budak - Yasemen Bektaş
2- Anıl Tutal - Ayşegül Yemişen