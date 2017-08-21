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Türkiye 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonası

- Şampiyonada 48 ilden 116 kulüp ve 650 sporcu mücadele etti

Türkiye 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonası

ANKARA (AA) - Türkiye 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonası, Ankara'da yapıldı.

Pursaklar İlçe Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonada, 48 ilden 116 kulüp ve 650 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada tekler kategorisinde ilk 4 ve çiftler kategorisinde ilk 2 dereceyi elde eden sporcular, 25-27 Ağustos tarihlerinde Sırbistan'da yapılacak Balkan 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Milli takım kadrosu şu isimlerden oluştu:

Tek erkekler:

1- Hasan Berkay Günbaz

2- Nurullah Saraç

3- Orçun Öztürk

3- Anıl Tutal

Tek kızlar:

1- Cansu Erçetin

2- Azra Kurutan

3- Edanur Demir

3- Ayşegül Yemişen

Çift erkekler:

1- Hasan Berkay Günbaz - Nurullah Saraç

2- Taha Emirhan Budak - Abdulsamet Özdemir

Çift kızlar:

1- Yasemen Bektaş - Cansu Erçetin

2- Azra Kurutan - Ayça Özgür

Karışık çiftler:

1- Taha Emirhan Budak - Yasemen Bektaş

2- Anıl Tutal - Ayşegül Yemişen

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