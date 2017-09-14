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Türkiye 27. sıraya yükseldi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 6 basamak birden yükselerek 27. sırada yer aldı.

Türkiye 27. sıraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - FIFA'nın internet sitesinden açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre, geçen ay 33. sırada bulunan Türkiye 27'nciliğe yükseldi.

Ağustos sıralamasında zirveyi Brezilya'ya kaptıran son Dünya Kupası şampiyonu Almanya, yeniden ilk sıraya çıktı. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupanın sahibi Portekiz üçüncü olurken, 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay ve Venezuela ile berabere kalan Arjantin dördüncülüğe geriledi.

Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 18, İzlanda 22, Ukrayna 24, Finlandiya 87, Kosova ise 184. sırada kendilerine yer buldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 16 Ekim'de açıklanacak.

Muhabir: Yunus Kaymaz


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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaBrezilyaDünya SıralamasıSporTürkiyeUluslararası Futbol Federasyonları Birliği
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