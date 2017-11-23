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Türkiye 42. sıraya geriledi

FIFA dünya klasmanında 9 basamak gerileyen A Milli Futbol Takımı, 42. sırada yer aldı. Dünya Kupası'nın son sahibi Almanya, zirvedeki yerini korudu.

Türkiye 42. sıraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 9 basamak düşerek 42. sırada yer aldı.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre geçen ay 807 puanla 33. sırada bulunan A Milli Futbol Takımı, 735 puanla 42'nciliğe geriledi.

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, sıralamada zirvedeki yerini korudu. Almanya'nın ardından sıralanan Brezilya, Portekiz, Arjantin ve Belçika'nın da yerleri değişmedi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Aralık'ta açıklanacak.

Muhabir: Yunus Kaymaz

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AlmanyaDünya SıralamasıFİFASporTürkiye
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