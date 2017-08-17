Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adalet Bakanı Abdulhamit Gül fesh Danışmanlar Konseyini
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

Türkiye Açık, Kick Boks Dünya Serisi'ne kabul edildi

ANKARA (AA) - Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası (Turkish Open), Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği'nin (WAKO) en büyük organizasyonlarının bir arada olduğu Kick Boks Dünya Serisi'ne kabul edildi.Türkiye Kick Boks Federasyonu,...

Türkiye Açık, Kick Boks Dünya Serisi'ne kabul edildi

ANKARA (AA) - Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası (Turkish Open), Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği'nin (WAKO) en büyük organizasyonlarının bir arada olduğu Kick Boks Dünya Serisi'ne kabul edildi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu, Türkiye Açık'ın WAKO Kick Boks Dünya Serisi'ne kabul edildiğini duyurdu.

Federasyon başkanı Salim Kayıcı, yaptığı açıklamada WAKO'nun takviminde dünyanın birçok ülkesinden, çok fazla sayıda organizasyonun yer aldığını belirterek, "Fakat WAKO Kick Boks Dünya Serisi, bu organizasyonların en büyüklerinin yer aldığı bir birliktir. Ülkemizde her yıl yaptığımız Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası uzun soluklu çalışmalarımız sonucunda sporcu katılımı, uluslararası yeterlilikte bir turnuva olması, kalitesi ve birçok kriter daha göz önünde bulundurularak WAKO Kick Boks Dünya Serisi'ne kabul edildi." değerlendirmesinde bulundu.

WAKO Kick Boks Dünya Serisi'nin, Türkiye Açık'ın kabul edilmesiyle 7 büyük organizasyonu çatısı altında topladığını dile getiren Kayıcı, "Olimpiyat yolunda emin adımlarla ilerleyen kick boks adına ülkemiz için çok büyük ve önemli bir olaydır. Bu konuda WAKO Kick Boks Dünya Serisi Başkanı Roy Baker ve destek olan tüm üyelere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

WAKO Kick Boks Dünya Serisi'nde Yunanistan, İrlanda, Hollanda, Avusturya, Macaristan, İtalya ve Türkiye organizasyonları yer alıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dünya Kick Boks Organizasyonları BirliğiFederasyon Başkanı Salim KayıcıKick BoksKickboxing World SeriesTürkiye AçıkUluslararası Türkiye Açık Kick Boks TurnuvasıWAKO
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5