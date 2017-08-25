Türkiye Açık Yelkenkanat ve Mesafe Şampiyonası

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Açık Yelkenkanat Sport Class ve Mesafe Şampiyonası, yarın Eskişehir'de başlayacak.
Organizasyon İnönü ilçesindeki Türk Hava Kurumu (THK) Türkkuşu Havacılık Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
THK tarafından düzenlenecek şampiyonaya, Türkiye'nin birçok kentinden onlarca sporcu katılacak.
Yelkenkanat Mesafe Şampiyonası ile Türk Milli Yelkenkanat Takımı aday kadrosunun belirlenmesi ve yelkenkanat pilotlarının Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) kuralları çerçevesinde, uluslararası yarışmalara hazırlanması da planlanıyor.
Şampiyona, 29 Ağustos Salı günü düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek.