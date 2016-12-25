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Türkiye Bocce 1. Ligi'nde 1. etap sona erdi

- Ligin 1. etabını Bartın Üniversitesi GSK 16 puanla şampiyon tamamladı

Türkiye Bocce 1. Ligi'nde 1. etap sona erdi


ANKARA (AA) - Şehit Samet Cantürk Türkiye Bocce 1. Ligi 1. Etap (Raffa) müsabakaları yapıldı.

Kahramankazan Bocce Spor Salonu'nda düzenlenen ligin 1. etabını Bartın Üniversitesi GSK 16 puanla şampiyon tamamladı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanı Ahmet Recep Tekcan, Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve lige adı verilen 15 Temmuz şehitlerinden Samet Cantürk’ün ailesinin de katıldığı törenle cuma günü başlayan ligde, 16 takım, yaklaşık 100 sporcuyla mücadele etti.

Rafa müsabakalarının sona ermesinin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan TBBDF Bocce Asbaşkanı ve Lig Sekreteri Faik Kapsız, "Raffa, petank ve volo" olmak üzere 3 etaptan oluşan Bocce 1. Ligi'nin ilk etabını oluşturan Raffa müsabakalarının tamamlandığını belirterek, ligin petank ve volo müsabakalarıyla devam edeceğini söyledi.

Kahramankazan Belediyesi tarafından tadilatı yapılan bocce salonunun yeni haliyle daha güzel olduğunu ifade eden Kapsız, "Türkiye'nin ilk müstakil bocce salonu olan Kahramankazan Bocce Salonumuzun yenilenmesindeki katkılarından dolayı Lokman Ertürk başkanımıza tüm bocce camiası adına teşekkür ediyorum. Müsabakalara katılan oyuncularımız iyi bir performans sergiledi. Sporcular birbirlerine ve hakemlere karşı centilmence davrandılar. Böylece lige iyi bir başlangıç yapmış olduk." dedi.

3 gün süren müsabakalarda ilk 5 sıralama şu şekilde gerçekleşti:

1. Bartın Üniversitesi GSK (16 puan)

2. Gençlik Merkezim (15 puan)

3. Kahramankazan Belediyespor Kulübü (14 puan)

4. Toroslar Belediyespor Kulübü (13 puan)

5. Hasanağa TOKİ İ.Ö.O. GSK (12 puan)


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BocceKahramankazanşehit Samet CantürkTBBDF
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