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Türkiye Bocce Birinci Ligi 1. Etap müsabakaları başladı

- Şehit Samet Cantürk Türkiye Bocce Birinci Ligi 1. Etap (Raffa) müsabakaları Kahramankazan Bocce Spor Salonu'nda düzenlenen törenle başladı

Türkiye Bocce Birinci Ligi 1. Etap müsabakaları başladı


ANKARA (AA) - Ankara'nın Kazan ilçesinde bulunan bocce salonu, yapılan tadilatların ardından açıldı.

Açılış törenine, Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanı Ahmet Recep Tekcan, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve 15 Temmuz şehitlerinden Samet Cantürk'ün ailesi ve sporcular katıldı.

Salonun yeniden hizmete girmesi nedeniyle Şehit Samet Cantürk Türkiye Bocce Birinci Ligi 1. Etap (Raffa) müsabakaları da yapıldı. TBBDF Başkanı Tekcan ve Kahramankazan Belediye Başkanı Ertürk, açılışa katılan Şehit Samet Camtürk'ün babaannesi Refika Cantürk'e plaket ve Türk kahvesi fincanı hediye etti.

Konuşmaların ardından müsabakalar, Ahmet Recep Tekcan ve Lokman Ertürk'ün ilk atışıyla başladı. Ligde bulunan 16 takımın mücadele edeceği müsabakalar, 3 gün sürecek.

TBBDF Başkanı Ahmet Recep Tekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz şehitlerini unutturmamak adına yönetim kurulu kararıyla Türkiye Bocce Ligleri'ne şehitlerin isimlerinin verildiğini belirterek, "Bugün Kazan'da başlayan müsabakalara 15 Temmuzda Akıncı Üssü'nde şehit olan Kahramankazanlı şehidimiz Samet Cantürk'ün adını verdik. Gayemiz, gençlerimizin ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara karşı bir farkındalık oluşturmak ve onları uyanık tutmaktır." dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ise şehit Samet Cantürk'ün adının lige verilmesinin, 15 Temmuz şehitlerinin unutturulmaması ve sporun birleştirici gücüyle zihinlerde daima canlı tutulması adına önemli olduğunu söyledi.

Şehit Samet Cantürk'ün amcası Nazım Cantürk de şehitlerin her zaman hatırlanması gerektiğini vurgulayarak, "Yeğenim Samet'in isminin bu spor etkinliğine verilmesi, bizi hem mutlu etti hem de duygulandırdı. Yetkililere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.


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