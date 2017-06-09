Türkiye, Çekya'ya konuk oluyor

ANKARA (AA) - A Millî Kadın Hentbol Takımı, 2017 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turundaki ilk maçında yarın deplasmanda Çekya ile karşı karşıya gelecek.
Most kentinde yapılacak maç TSİ 19.30'da başlayacak. Mücadeleyi, Sırp Vanja Antic-Jelena Jakovljevic hakem ikilisi yönetecek.
Play-off turu ikinci maçı, 15 Haziran Perşembe günü Ankara'daki Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Salonu'nda yapılacak.
Bu turda rakibine üstünlük sağlayan taraf, Dünya Şampiyonası finallerinde mücadele etme hakkı kazanacak.