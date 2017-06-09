Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı

Türkiye, Çekya'ya konuk oluyor

- A Millî Kadın Hentbol Takımı, 2017 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Çekya ile karşılaşacak

Türkiye, Çekya'ya konuk oluyor


ANKARA (AA) - A Millî Kadın Hentbol Takımı, 2017 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turundaki ilk maçında yarın deplasmanda Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Most kentinde yapılacak maç TSİ 19.30'da başlayacak. Mücadeleyi, Sırp Vanja Antic-Jelena Jakovljevic hakem ikilisi yönetecek.

Play-off turu ikinci maçı, 15 Haziran Perşembe günü Ankara'daki Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Salonu'nda yapılacak.

Bu turda rakibine üstünlük sağlayan taraf, Dünya Şampiyonası finallerinde mücadele etme hakkı kazanacak.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
2017 Dünya Kadınlar şampiyonası Play Off ElemeleriA Malli Kadın Hentbol TakımıÇekyaHENTBOLMost KentindeTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5