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Türkiye Dart Şampiyonası

- Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen turnuvaya, yaklaşık 900 sporcu katılıyor

Türkiye Dart Şampiyonası


ANTALYA (AA) - Türkiye Dart Şampiyonası Şehit Demet Sezen Sıralama Turnuvası 5. ayak müsabakaları, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Kemer'deki bir otelde düzenlenen turnuvaya, yaklaşık 900 sporcu katılıyor. Turnuvada müsabakalar, minikler, genç kadınlar, genç erkekler, yıldız kadınlar, yıldız erkekler, büyük kadınlar ve büyük erkekler olmak üzere 7 kategoride yapılıyor.

TBBDF Dart Merkez Hakem Kurulu Başkanı Abdülhamit Işıtan, gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvalara minikler kategorisini de eklediklerini belirterek, miniklerden başarılı sporcuların çıktığını söyledi.

Minikler kategorisinde birincilik kazanan sporcunun elektronik dartta milli takımı temsil edeceğini ifade eden Işıtan, alt yapının gelişmesi için turnuvalara dahil ettikleri minikler kategorisine büyük bir katılım olduğunu kaydetti.

Işıtan, turnuva sonrası kendi kategorilerinde ilk dörde giren sporcuların milli takım aday kadrosuna seçileceklerini sözlerine ekledi.

Turnuva, 9 Nisan Pazar günü sona erecek.


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Bowling Ve Dart FederasyonuBocceDartKemerTurnuva
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