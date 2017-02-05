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Türkiye, Davis Kupası'nda tur atladı

- Türkiye Erkek Milli Tenis Takımı, Kıbrıs Rum Kesimi ile oynadığı seriyi 4-1 kazanarak adını 2. tura yazdırdı

Türkiye, Davis Kupası'nda tur atladı

ANKARA (AA) - Türkiye Erkek Milli Tenis Takımı, Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Grup ilk turunda karşılaştığı Kıbrıs Rum Kesimi'ni 4-1 yenerek tur atladı.

Lefkoşa'daki Ulusal Tenis Merkezi'nde oynanan ve Türkiye'nin 2-1 üstünlüğüyle girilen serinin 3. ve son gününde, Petros Chrysochos-Marsel İlhan ve Nicholas Campbell-Altuğ Çelikbilek maçları yapıldı.

Marsel, iki ülkenin 1 numaralı oyuncularını buluşturan mücadelede Chrysochos’u 5-7, 7-5, 7-6 ve 6-4’lük setlerle 3-1 mağlup etti. Seride durumu 3-1'e getiren ay-yıldızlılar böylece turu garantiledi.

Eşleşmenin skorunu belirleyecek 5. karşılaşmada ise Campbell'ı 2-0 (6-3, 7-6) yenen 20 yaşındaki Altuğ, Türkiye'nin seriyi 4-1 galip tamamlamasını sağladı.

Milliler, 2. grup 2. turda İsveç-Tunus mücadelesinin galibiyle 7-9 Nisan tarihlerinde karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Davis KupasıKıbrıs Rum KesimiTenisTürkiye
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