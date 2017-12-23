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Türkiye Eskrim Şampiyonası Adıyaman'da başladı

ADIYAMAN (AA) - Türkiye Eskrim Şampiyonası Adıyaman'da başladı. Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 18 il ve 38 kulüpten 249 sporcu katılıyor. Şampiyonada bugün kadınlar, yarın ise erkekler müsabakaları...

Türkiye Eskrim Şampiyonası Adıyaman'da başladı

ADIYAMAN (AA) - Türkiye Eskrim Şampiyonası Adıyaman'da başladı.

Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 18 il ve 38 kulüpten 249 sporcu katılıyor.

Şampiyonada bugün kadınlar, yarın ise erkekler müsabakaları yapılacak.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskrimde Adıyaman'ın çok iyi bir konumda olduğunu belirterek, "Milli takımda bulunan 16 sporcunun 9'u Adıyaman'dan. Kendi aramızda 'Eskrim sporunun başkentiyiz.' diyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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AdıyamanEskrimFikret KeleşTürkiye Eskrim Şampiyonası
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