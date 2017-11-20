Türkiye Fair Play Ödüllerdi sahiplerini buldu

İSTANBUL

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından verilen 2016 Türkiye Fair Play ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen törende, 4 dalda verilen ödüller, sahiplerine takdim edildi.

İki gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından başlayan ödül töreninde, eski Gençlik ve Spor Bakanı Fikret Ünlü, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, TMOK Başkanı Uğur Erdener, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, milli tenisçi Çağla Büyükakçay ve Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen milli oyuncu Işıl Alben de hazır bulundu.

TMOK Başkanı Uğur Erdener, yaptığı açıklamada, Fair Play Komisyonunun titiz çalışmasıyla bir süredir bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, "Fair play, önce iyi insan olmak, iyi yarışmak, sağlıklı olmak, her işi kendi doğası içinde yapmak ve dürüst olmaktır. Rahmetli Naim Süleymanoğlu'nun da dediği gibi güzel insan olmaktır." ifadelerini kullandı.

Fair play'in en güzel örneğini dün Naim Süleymanoğlu'nun cenaze töreninde gördüklerini aktaran Erdener, "Naim Süleymanoğlu'nun 1996 Atlanta Olimpiyatları'ndaki rakibi Valerios Leonidis, dün onun tabutunun başındaydı. Bu, sporda yaşam boyu süren bir dostluk. Fair play ödüllerine layık görülenleri kutluyorum." diye konuştu.

Avrupa Fair Play Birliği Başkan Yardımcısı ve TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, ödül kazananları tebrik ettiğini dile getirerek, "Fair play, tüm toplumun uyması gereken bir şey. Ekibimizle bir kervan kurduk. Üniversiteler Fair Play Kervanı. Şu ana kadar 40 belediye başkanı, vali ve üniversiteye ulaştık. Bu durumu, Türkiye ve dünya takdir etti. Dünya Fair Play Konseyi de bize şeref diploması verdi." şeklinde görüş belirtti.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ise bu organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlk defa bu alanda bir ödül alıyorum. Bunun mutluluğunu da yaşıyorum. Kendimi bildim bileli sporun ve futbolun içindeyim. Güzel, adil ve iyi insan olmak. Bunların hepsi fair play'in içinde. Bunu, sadece spora değil hayatımızın her alanında taşımamız lazım. Beni bu ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum."

TMOK 2016 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin sahipleri şöyle:

"Sportif Davranış" dalı:

Büyük ödül: Taha Akgül

Şeref diploması: Göztepe Kulübü, Artun Talay

Kutlama mektubu: Manisa Nilüferspor Kulübü, Yasin Sülün (Beşiktaş 21 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörü), Kenan Bökrü (Çaycumasporlu futbolcu)

"Sportif Kariyer" dalı:

Büyük ödül: Göksel Gümüşdağ

Şeref diploması: Çağla Büyükakçay (Milli tenisçi), Işıl Alben (Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncusu)

Kutlama mektubu: Yaşar Yılmaz (Basketbol antrenörü), Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, Bercis Merdanoğlu (Apranti Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı)

"Sportif Tanıtım" dalı:

Büyük ödül: A Spor televizyonu Son Sayfa programı

Şeref diploması: Cem Temel (TRT İstanbul Radyosu Müdürü), Ersin Düzen (TRT)

Kutlama mektubu: Aşkale Belediyespor Senkronize Buz Pateni Takımı, Vedat Coşkun (Spor yöneticisi), Erol Dolu (Gazeteci)

"TMOK 2016 Toplumsal Fair Play" dalı:

Halis Kapçak ve Yiğit Sakallıoğlu

Muhabir: Emre Doğan