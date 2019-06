Türkiye Futbol Federasyonu artık ona emanet Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün Ankara’da yapıldı. Nihat Özdemir, 179 geçerli oy ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı seçildi. TFF Genel Kurulu'nda Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli dönemi ibra edildi.



Ankara'da düzenlenen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF Başkanı Hüsnü Güreli, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, UEFA temsilcisi ile kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.



Başkanlığını Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın yaptığı divan kurulu oluşturuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunulmasının ardından gündem maddeleri kabul edildi.



Nihat Özdemir, 179 geçerli oy ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı seçildi.



Nihat Özdemir, teşekkür konuşmasında "TFF kolay bir yer değil. Bunun farkındayım ama Türk futbolunu yukarıya taşımak benim en büyük mükafatım olacaktır. Hayatım boyunca iyi takımlar kurmaya, takım oyuncusu olmaya çalıştım. İletişimin gücüne inandım. Telefonum herkese açıktı. Kısır tartışmaları bırakıp hedefe odaklanmalıyız. Hem ekonomi, hem nüfus olarak büyük bir ülkeyiz ama maalesef enerjimizin çoğunu israf etmekteyiz" dedi.



Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli dönemi ibra edildi



JW Marriott Otel'de yapılan genel kurulda TFF Başkanları ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 dönemiyle ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildi.



Yıldırım Demirören, 28 Şubat'ta TFF Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Başkanlık görevini genel kurula kadar vekaleten Hüsnü Güreli yürütmüştü.



Genel kurulda ayrıca 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi bütçe tasarısı ile talimatı ve bütçe uygulama esasları görüşüldü. Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için TFF Yönetim Kurulu'na yetki verildi.



NİHAT ÖZDEMİR: TÜRK FUTBOLUNU HAK ETTİĞİ YERE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIM



TFF başkan adayı Nihat Özdemir, "Genel kurulumuzun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Yıldırım Demirören, 7 yıl boyunca önemli hizmetlerde bulunup görevinden ayrıldı. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Türk Futbolu'nu hak ettiği yere getirmek için çalışacağım. Ankaragücü'nün ardından, Fenerbahçe'de uzun yıllar spor yöneticiliği yaptım. Türk futbolunu hak ettiği seviyeye yükseltmek, temel hedefim olacaktır. Ben futbolun Nihat Ağabeyi olarak, 4 yıl boyunca Türk futbolunu yönetmeye talibim. Kurullarımızda çalışacak arkadaşlarımızı belirlerken de en fazla önem vereceğimiz konu liyakat konusudur. Layık olan arkadaşlarımızı bu görevlere getirmeye çalışacağız. Sponsorluk gelirlerimizin arttırılması için etkin bir çalışma ortamı yaratacağız. 5 büyük futbol ülkesinin çalışmalarını yakından araştırmak için komite kuracağız. Bu komiteye yönetim kurulumuzdan, MHK'dan, kulüp lisans temsilcilerimizden ve hatta basınımızdan da değerli arkadaşları almayı planlamaktayız.



HÜSNÜ GÜRELİ: DEMİRÖREN VE YÖNETİM KURULUNA TEŞEKKÜR EDERİM



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda, "Son 4 yıl içinde TFF kendi öz kaynağından Süper Lig, 1'inci Lig, 2'nci ve 3'üncü Lig kulüplerimize 534 milyon TL aktardı" dedi.



Güreli, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve VAR ile ilgili olarak, " Bir önceki Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ önderliğinde ve teklifiyle federasyonumuzun başlattığı VAR projesi bildiğiniz gibi hayata geçti. Avrupa'da örnek gösterilen merkezimiz teknolojik donanımıyla en üst seviyeye ulaştı. UEFA'ya eğitimler verildi, verilmeye devam ediliyor. 2020 yılında bu merkezde Avrupa Şampiyonası için Avrupa hakemleri İstanbul'da konaklayacak, eğitimlerini burada aldıktan sonra maçlarını yönetmek için bölgelerine gidecekler. Her ülkede VAR sistemine geçildikten sonra yaşanan sıkıntılar tabibiz de yaşandı. Bu zorlukların da aşılacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.



Güreli, A Milli Takım'ın başında bulunan Şenol Güneş için, "Kendisini milli takıma kazandırdık. İki resmi maçta 6 puan aldık. 8 Haziran'daki Fransa ve 11 Haziran'daki İzlanda maçlarında da başarılarının devamını diliyoruz. 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılacağımıza yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Futbol kulüplerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar için de Güreli, "Son bir yıl içinde kulüplerimizin UEFA nezdindeki finansal problemlerini Türkiye'de TFF nezdinde çözmek için yeni finansal Fair-Play ve lisans talimatına çok büyük önem verdik ve bunu hazırladık. Bu konuda Kulüpler Birliği Vakfı'na teşekkür ediyorum. Başkanımız Yıldırım Demirören ile UEFA'ya giderek ciddi bir sunumda bulunduk. Bu sunum kabul gördü. Kulüplerimizle yapılandırma çalışması bittikten sonra bu hazır lisans talimatını Haziran ayı içinde bir an evvel yürürlüğü koymak zorundayız. UEFA tarafından da bu taslak kabul gördü. TFF statüsünde Bankalar Birliği'nin bizden istediği değişiklikleri yaptık" açıklamasında bulundu.



MUHARREM KASAPOĞLU: AJAX MODELİNE GIPTA İLE BAKIYORUZ



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Futbol adına başarının sadece yetmediği strateji, pazarlama gibi süreçleri hep birlikte yaşıyoruz. Tüm dünya futbolu artık endüstri olarak adlandırıyor. Bugün Türkiye başta UEFA olmak üzere uluslararası anlamda organizasyonlar bakımından kabul görüyorsa burada tesisleşme çabasını görmezden gelemeyiz. Biz güçlü Türkiye'nin potansiyelini bilen ve bu doğrultuda çalışan bir aileyiz. Hepimiz Ajax'ın koyduğu altyapı modeline gıpta ile bakıyoruz. Ne yazık ki bu konuda çok fazla altyapıya önem vermiş kulübümüzü göremiyoruz." sözlerini sarf etti.



ALİ KOÇ: TÜRK FUTBOLUNUN ACİL SORUNLARI VAR



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Olağan Genel Kurulu konuştu. Koç, "Göreve geldiğimizden beri Türk futbolunun içinde bulunduğu sıkıntılara değindik. Gönül isterdi ki, Türk futbolunun ne kadar fazla futbolcu yetiştirdiği futbolculardan bahsedelim. Avrupa'yla aramız açılıyor. İçinde bulunduğumuz durum iyi değil, yaşlı bir lige sahibiz, mali açıdan zor durumdayız.



Evet deniz bitti. Bunu nasıl çözeriz bilmiyorum. Türk futbolunun acil sorunları var. Mali açıdan zor durumdayız. Yöneticiler de kurullarda iyi yönetemedi. Bu durumdan hepimiz sorumluyuz.



Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Yeter ki Türk futboluna katma değer sağlayacak insanlar, zihniyetler olsun. Biz yönetim kuruluna bir kişi bile önermedik. Sadece zihniyet değişsin istedik. Sayın Nihat Özdemir'e çok inanıyoruz. Başarılar diliyoruz." açıklamasını yaptı.



HÜSNÜ GÜRELİ'DEN ALİ KOÇ'A YANIT



TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda konuşan ve eleştirilerde bulunan Ali Koç'a cevap vermek için kürsüye gelen TFF Başkanı Hüsnü Güreli, "Ali Koç başkanımın söylediği 80 milyon dolarlık hikaye. Çok yanlış çok gereksiz bir biçimde dillere pelesenk oldu" diye konuştu.



Eleştirilere yönelik o gün yaşananları salondakilerle paylaşan Güreli, "Süper Lig kulüplerimizin problemiydi. 2013 yılında sayın başkanın çok fazla sıkıştırarak, rica ederek, o günün parasıyla 'kulüpler çok zordayız' diyerek 100 milyon dolarlık 2 yıl sözleşme uzatıldı. Bu konuyla ilgili elimizde 110 milyon dolarlık teminat mektupları var. Bu şekilde bir eleştiriyi çok şık bulmuyorum" dedi.



Güreli, o günkü ihale gündemini salondakilere hatırlatarak, "9 kişilik ihale komisyonu kurduk. Yayın haklarına talip olan tek bir bir kuruluş vardı, Digitürk. Digitürk dışında bu yayın ihalesini alacak hiç bir kuruluş yoktu. Eğer biz teminat mektupları çekip, onlar bize dava açsalardı davalı olduğumuz federasyona borçlu olan kulübün ihaleye girme imkanı yoktur. Bu bir hukuki gerçektir. Digitürk'ü ihalede tutabilmek için tahkime gittik. Bir duruşma yapıldı. Elimde hepsi var. Avukat, Türkiye Futbol Federasyonunun B ve C paketlerinde haklı olduğu konuşmalar yaptı. O karar bizim aleyhimize 3-0 sonuçlandı. Hak yerini bulacaktır. Federasyonu zarara uğrattılar gibi laflar. Hiç ilgisi yok. 534 milyon lira, Yıldırım Demirören Federasyonu kulüplere para aktardı. Bu para aktarılmasa bizim kasamızdaydı. Belki de repo yapıyorduk. Bu paranın 232 milyon lirası muhasebe kayıtlarıyla tutulur. Kulüplere avans olarak verildi. Mahkeme karar verecek. Yeni yönetim kurulu karar verecek, bunu kulüplerden keser veya kesmez. Burada federasyonun uğratıldığı bir zarar yoktur. Bu konuda yapılan eleştiriler son derece yanlıştır, son derece mesnetsizdir. Bilgi edinmeden yapılmış bir şey" diye konuştu.



Hüsnü Güreli, konuşmasın son bölümünde de 2 ve 3. lig maçlarının yayınlarını satmaya çalıştıklarını, hatta bedava verdiklerini ancak kimsenin ilgilenmediğini sözlerine ekledi.



Nihat Özdemir'in listesi



Servet Yardımcı



Mehmet Baykan



Erdal Bahçıvan



Erhan Kamışlı



Yılmaz Büyükaydın



Ali Düşmez



Mustafa Çağlar



İsmail Erdem



Mustafa Hacı Kerimoğlu



Nuri Akın



Selim Soydan



Hasan Akıncıoğlu



Alkın Kalkavan



Hamit Altıntop



Nihat Özdemir kimdir?



Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Nihat Özdemir, uzun yıllar Fenerbahçe asbaşkanlığı görevini yürüttükten sonra TFF Başkan Vekili sorumluluğunu üstlendi. Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olan Nihat Özdemir, 5 Nisan 1950 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi. Evli ve 2 çocuk babası olan 69 yaşındaki Özdemir, sanayi, turizm ve inşaat alanlarında ülkeye katkılar sağlamıştır.