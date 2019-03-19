Türkiye golf turizminde rakipleri kıskandırıyor

Golf turizminde 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 30’luk bir doluluk oranına ulaşan Türkiye’nin 18 tesiste toplam 37 golf sahası bulunuyor. Sadece Belek Bölgesi’nde geçen yıl, bir önceki yıla göre golf oyunu sayısında yüzde 71’lik bir artış yaşandı.



Türkiye’nin üst üste gerçekleştirdiği başarılı golf turnuvaları ile rakipleri İspanya ve Kuzey Afrika ülkelerinin dikkatini çekmeye başladığını belirten Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, sadece Antalya’nın Belek Bölgesi’nde 2018 yılında önceki yıla oranla golf oyunu sayısında yüzde 71 oranında artış olduğunu açıkladı. 2019 yılına da iyi başladıklarını söyleyen Ali Şafak Öztürk, “Yılın ilk çeyreğinde yüzde 30 civarı bir doluluk oranına ulaşmış durumdayız. Rezervasyonlar devam ediyor” dedi. Geçen yılın verilerine göre Türkiye’de 27’si Antalya, 4’ü İstanbul, 2’si Bodrum, 2’si Ankara, 1’i Aydın ve 1’i de Samsun’da olmak üzere toplam 18 tesiste 37 golf sahası bulunuyor” dedi.



“Gözler üzerimizde”



Golf müşterilerinin Türkiye’ye olan ilgisinden söz eden Ali Şafak Öztürk, “Son 2016 ve 2017 yıllarında bir düşüş yaşayan golf turizminin bir yıldır gördüğü ilgi sektör temsilcileri olarak bizleri memnun ediyor. 2018 yılında bu düşüşten kaynaklanan kayıplarımızı telafi etmeye başladığımızı söyleyebiliriz. Güzel bir sezon geçirdik. Ciddi doluluk oranlarına ulaşmaya başladık. Rezervasyon bekleyen müşterilerimiz bile var” dedi. Türkiye olarak golf turizminde İspanya ve Kuzey Afrika ülkeleri ile rekabet ettiklerini kaydeden Ali Şafak Öztürk, Özellikle 2018 yılında üst üste gerçekleştirilen başarılı golf turnuvaları nedeniyle rakip ülkelerin gözlerini ülkemize çevirdiğini ifade etti.



En istikrarlısı golf turizmi



Kış döneminde otellerin en önemli gelir kaynaklarının golf müşterisi, toplantı grupları ve futbol takımları kamplarından oluştuğunu vurgulayan Ali Şafak Öztürk, “Futbol kampları 2 ya da 3 ay devam eder. Toplantı grupları biraz daha yaygın olabilir, ama onun da zamanlaması belli değil. Golf ise en düzgün dağılan bir turizm alanıdır. Haliyle bizler için en istikrarı olan golf sporu müşterisidir. Bir yıl öncesinden rezervasyon yaparlar. Bu da oteller için sezon hazırlıklarının en planlı şekilde işlemesi demektir. Golf sezonu Eylül’de başlar Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yükselir” şeklinde konuştu.



Regnum Carya’nın Belek ve Bodrum’da birer golf tesisi olduğunu belirten Ali Şafak Öztürk, “Dünyanın en büyük golf turnuvalarından biri olan Turkish Airlines Open Golf Turnuvası’na 3 kez üst üste ev sahipliği yaptık. Yine geçtiğimiz günlerde 5 kez üst üste gerçekleştirilen Avrupa’nın en büyük Pro–Am turnuvası olan Regnum Carya Pro–Am turnuvasının ev sahibiydik.Öztürk ailesi olarak golf sporunun gelişmesine her zaman en büyük desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.