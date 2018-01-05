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Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Çalıştayı

- Antalya'da düzenlenen çalıştaya, çok sayıda görme engelli sporcu, antrenör ve kulüp yöneticisi katıldı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Çalıştayı

ANTALYA (AA) - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Çalıştayı, Antalya'da başladı.

Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın açılış töreninde konuşan Federasyon Başkanı Hasan Sayyıdan, 2017'de federasyondaki sporcu sayısını artırdıklarını söyledi.

Gençlerin önünü açmak için seçme kampları oluşturduklarını belirten Sayyıdan, "Bu kamplarda gençlerimizin yeteneklerini gördük. 2020, 2024 yıllarının milli takımlarının altyapısını oluşturduk." dedi.

Yönetime gelirken "Federasyonda görme engelliler kararda ve yetkide önde olacak." dediklerini ifade eden Sayyıdan, "Omurgalı bir duruş sergilemeye çalıştık. Bize verilen güç, yetki karşısında gençlerin önünü açtık. Yaşadığımız ekonomik sıkıntıları kulüplerimize yansıtmamaya çalıştık. Ekonomik sıkıntılara çözüm üretmek için ciddi gayretler gösterdik ve bunda başarılı olduk." diye konuştu.

Sayyıdan, görme engelli sporcuların her geçen gün daha büyük başarılara imza atacağına inandığını dile getirdi.

Çalıştayda kulüplerin ve sporcuların sorunlarına ilişkin oturumlar gerçekleştireceklerini aktaran Sayyıdan, federasyonun 2018 hedeflerini belirleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Çok sayıda engelli sporcu, antrenör ile spor kulübü yöneticisinin katıldığı çalıştay, yarın sona erecek.

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