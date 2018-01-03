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Türkiye grekoromen güreşte dünyanın zirvesinde

- Güreşte grekoromen stil 2017 madalya sıralamasında Türkiye zirvede yer aldı

Türkiye grekoromen güreşte dünyanın zirvesinde


ANKARA (AA) - Türkiye, grekoromen stil güreşte 6 altın madalyayla 2017'nin en başarılı ülkesi oldu.

Dünya Güreş Birliği (UWW) 2017 istatistiklerini paylaştı.

Büyükler, 23 yaş altı, gençler ve yıldızlar dünya şampiyonaları dikkate alınarak oluşturulan listede Türkiye, grekoromen stil madalya sıralamasında zirvede yer aldı.

Türk Milli Takımı, 6 altın madalyayla diğer ülkeleri geride bırakarak birinciliği elde etti. Şampiyonalarda ayrıca 5 bronz madalya kazanan ay-yıldızlı grekoromen güreşçiler, toplamda 11 madalyaya ulaştı.

Grekoromen stil sıralamasında Türkiye'yi 5 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalyayla İran takip etti. Rusya 4 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalyayla üçüncülüğü elde etti.

Türkiye, madalya sıralamasında kadınlarda 5'inci, erkekler serbest stilde ise 13. sırada yer aldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada, ata sporu güreşi en iyi yerlere taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Başarılı olduğumuzu söylememiz bir şey ifade etmez. Önemli olan sonuç. İşte UWW'nin istatistikleri. Bir şey söylemeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

Aydın, 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'nin en başarılı branşı olduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Grekoromen stilde dünyanın zirvesinde yer aldık. Bundan daha büyük bir mutluluk olabilir mi. Bizler bu sonuçlarla daha da azimli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. 2017'yi rekorlarla kapattık. Hep söylüyoruz, hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Tokyo'ya uzanan bu yolda alınan başarılar, bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzun kanıtı. Ama durmak yok yola devam. Ata sporumuz güreşi her kategoride dünyanın zirvesine taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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