Türkiye güneş enerjisinde Avrupa üçüncüsü oldu

Türkiye’nin güneş enerjisine dayalı elektrik üretim kapasitesi Haziran ayında 1.500 MW’ı aştı. 2017’nin ilk altı ayındaki artış 566 MW olurken, ulaşılan toplam kapasitenin 1.000 MW’a yakın bölümü ise son 12 ayda devreye girdi.

Türkiye’nin güneş enerjisine dayalı elektrik üretim kapasitesi 2017’in ilk altı ayında 566 MW artarak toplamda 1.505 MW’a ulaştı.

Böylelikle Türkiye bu dönemde gerçekleşen kurulu güç artışında Almanya ve İngiltere’den sonra Avrupa’nın en büyük üçüncü pazarı oldu. Türkiye aynı sıralamada küresel ölçekte ise ilk 10’a girdi.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli Türkiye’nin özellikle son iki yılda güneş enerjisinde yüksek büyüme eğilimi yakaladığını, bu eğilimin yılın ikinci yarısında da süreceğini kaydetti.

Kutay Kaleli Türkiye’nin yıl sonunda güneş enerjisinde 2.000 MW’a yakın bir kurulu güce ulaşacağını ve küresel ölçekte yakaladığı konumunu sürdüreceğini öngördüklerini ifade etti.

GÜNDER Başkanı Kaleli, sektörde şimdiye kadar gerçekleşen büyümenin ağırlıklı olarak lisanssız güneş enerjisi yatırımlarından kaynaklanmak ile birlikte bundan sonraki süreçte kalan lisanslı projelerin de hızla devreye girecek olması, çatı üstü güneş enerjisi kurulumlarını yaygınlaştıracak yasal düzenlemelerin tamamlanması ile bu pazarın da açılması ve YEKA modeli kapsamında Konya, Karapınar bölgesinde 1.000 MW güce sahip olacak güneş enerjisi santrali kurulumların da hayata geçmesi gibi gelişmeler sayesinde büyüme alanlarının çeşitleneceğini sözlerine ekledi.

Kutay Kaleli, güneş enerjisinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından bu yılın Nisan ayında açıklanan Milli Enerji ve Maden Politikası’nın da önemli bileşenlerinden biri olduğunu vurgularken açıklanan bu politika ile Türkiye enerji yönetiminin 2023 yılı için güneş enerjisinde 10 GW’lık kurulu güç hedefi getirdiğini de hatırlattı.

GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli sözlerini şu şekilde sürdürdü;

‘’Türkiye güneş enerjisinde sahip olduğu muazzam potansiyel ve yakaladığı yüksek büyüme rakamları ile bu alanda çok büyük bilgi birikimi ve nitelikli insan gücüne kavuşmuş durumda.

Türkiye güneş enerjisi sektörü ülkemizin enerji bağımsızlığına ve arz güvenliğine önemli katkılarda bulunmaya başlamıştır. Hızla gelişmeye başlamış olan güneş enerjisi sanayimizdeki yerlilik oranları da Sn. Bakanımız Berat Albayrak’ın mimarı olduğu ve gerçekleştirilmesini büyük ölçekte desteklediği YEKA projeleri kapsamında yapılacak yatırımlar, yerli sanayicilerimizin kurmuş olduğu panel üretim fabrikaları ve yeni planlanan hücre üretim tesisleri ile daha da artacaktır. Bu gelişme birçok farklı alanda nitelikli yerli istihdam artışı ve Ar-Ge projelerini de beraberinde getirecektir.‘’

Türkiye’nin güneş enerjisine dayalı elektrik üretim kapasitesi 2016’nın Haziran ayında 555,3 MW’a, 2016’nın sonunda ise 938,6 MW’a yükselmişti. Haziran ayı sonu itibari ile Türkiye’de güneşten elektrik üretilen şehir sayısı da 61’e ulaşmış durumda.



