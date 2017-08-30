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Türkiye-Hırvatistan maçına doğru

- A Milli Futbol Takımı'nın Eskişehir'de 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 5 Eylül'de Hırvatistan ile oynayacağı maç için Türk taraftarlara satışa sunulan misafir tribün biletlerini almak isteyenler, kuyruk oluşturdu

Türkiye-Hırvatistan maçına doğru

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 5 Eylül'de Hırvatistan ile Eskişehir'de yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı için Türk taraftara satışa sunulan misafir tribün biletleri yoğun ilgi gördü.

Hırvatistan Futbol Federasyonu, misafir tribününde kendileri için ayrılan kontenjanı kullanmayacağını bildirerek, bu biletleri Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kullanımına bıraktı.

Bu karar üzerine Eskişehir Atatürk Stadyumu gişelerinden 15 liradan satışa çıkan biletleri almak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren beklemeye başladı. Eskişehir dışından da bilet almak için kente gelen futbolseverler, stat gişeleri önünde kuyruk oluşturdu.

Gişe önünde sıra bekleyen Kaan Kabak, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 07.30'dan beri sırada olduğunu vurgulayarak, bilet almadan sıradan çıkmayacağını söyledi.

Bilet almaya A Milli Futbol Takımı formasıyla gelen Göktuğ Güçlü ise Eskişehirspor taraftarından aldığı haberin ardından bilet almak için gişeye geldiğine anlatarak, umutlu bekleyişinin sürdüğünü kaydetti.

Sakarya'dan bilet almak için Eskişehir'e gelen Hüseyin Yavuz da bir arkadaşıyla saat 08.00'den beri sırada beklediğini dile getirerek, milli takımı izlemek için her türlü zorluğa katlanabileceğini vurguladı.

Yakınlarıyla gelen Tuğba Yavuz ise gişenin önünün kalabalık olmasına rağmen bilet sırasının kendilerine geleceğini umduklarını belirtti.

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