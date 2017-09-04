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Türkiye-Hırvatistan maçına doğru

- Hırvatistan A Milli Futbol Takımı, Türkiye ile yapacağı maç öncesi Eskişehir'de kampa girdi

Türkiye-Hırvatistan maçına doğru

ESKİŞEHİR (AA) - Hırvatistan A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın Türkiye ile yapacağı maç için Eskişehir'e geldi.

Hırvatistan kafilesi, özel uçakla Hasan Polatkan Havalimanı'na ulaştı. Kafilede yer alan futbolcular otobüse binerken 15 yaşındaki Beşiktaş taraftarı Onur Dikmen, transferde adı siyah-beyazlı takımla anılan Domagoj Vida'ya Beşiktaş forması imzalattı.

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı, güvenlik önlemleri altında kamp yapacağı otele yerleşti.

Teknik direktörlüğünü Ante Cacic'in yaptığı Hırvatistan Milli Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo)

Defans: Domagoj Vida (Dinamo Kiev), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Matej Mitrovic (Beşiktaş), Borna Barisic (Osijek), Zoran Nizic (Hajduk)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Ivan Perisic (Inter), Mateo Kovacic (Real Madrid), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozovic (Inter), Marko Rog (Napoli), Filip Bradaric (Rijeka), Mario Pasalic (Spartak)

Hücum: Mario Mandzukic (Juventus), Nikola Kalinic (Milan), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Duje Cop (Cagliari), Ivan Santini (Caen)



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Anahtar Kelimeler:
EskişehirHırvatistanKafileTürkiye
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