Türkiye ile Hırvatistan 9. kez rakip





İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki sekizinci maçında yarınki rakibi Hırvatistan ile 9. kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye, 6'sı resmi, 2'si özel geride kalan 8 maçtan 3'ünü kaybederken, 5'inde berabere kaldı, rakibi karşısında penaltılar hariç galibiyet elde edemedi.

Dördü tarafsız sahada, üçü Zagreb, biri İstanbul'daki müsabakalarda Hırvatistan 10, Türkiye 5 gol buldu.

Türkiye, rakibiyle yaptığı 6 resmi maçın 4'ünde gol yollarında suskun kalırken, sadece birinde kalesini gole kapatabildi.





- İlk maç 1996'da







İki ülke A milli futbol takımları ilk kez 11 Haziran 1996'da, İngiltere'de düzenlenen 10. Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde karşılaştı.



Nottingham kentinde yapılan maçı Hırvatistan, Vlaovic'in 87. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.



Türkiye ile Hırvatistan ikinci randevuda 12 Haziran 1997'de Japonya'da düzenlenen Kirin Kupası'nda karşı karşıya geldi. Sendai'deki maç 1-1 sona ererken,Türkiye'nin golünü Ertuğrul Sağlam attı.



Taraflar arasındaki üçüncü sınav 31 Mart 2004 tarihinde Zagreb'de yapıldı. 2-2 biten özel maçta Türkiye'nin gollerini Zafer Biryol ve Çağdaş Atan kaydetti.







- Penaltılarla gelen yarı final





İki ekip arasındaki en önemli karşılaşma ise EURO 2008'de, Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanan çeyrek final maçı oldu.



20 Haziran 2008'de oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere sonuçlandı. Uzatma bölümünün 119. dakikasında Hırvatistan, Klasnic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Türk Milli Takımı, 120+1. dakikada Semih Şentürk'ün attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve maçı penaltılara taşıdı.



Türk Milli Takımı, penaltılarda Arda Turan, Semih Şentürk ve Hamit Altıntop ile 3 gol bulurken, Hırvatistan, Modric, Petric ve Rakitic'in ayağından 3 penaltı kaçırdı ve milliler maçtan penaltılarla 3-1 galip ayrılıp, adını yarı finale yazdırdı.







- Play-off'ta Hırvatistan güldü







2012 Avrupa Şampiyonası (EURO 2012) Elemeleri play-off turunda birbirlerine rakip olan iki ülke A milli takımları arasında 11 Kasım 2011'de İstanbul'da yapılan maçı Hırvatistan, Olic, Mandzukic ve Corluka'nın golleriyle 3-0 kazandı.



15 Kasım'da Zagreb'de oynanan rövanş maçı golsüz bitti ve EURO 2012 biletini Hırvatlar aldı.







- Son maç berabere bitti





Türkiye ile Hırvatistan, tam 1 yıl önce 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, 5 Eylül 2016'da oynanan maçta ev sahibi takım Ivan Rakitic'in golüyle öne geçti, milli takım Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle karşılaşmayı 1-1 tamamladı.







- Maçlar







Türkiye ile Hırvatistan arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer OrganizasyonSonuç 11.06.1996NottinghamEURO 1996 0 - 1 12.06.1997SendaiÖzel 1 - 1 31.03.2004ZagrebÖzel 2 - 2 20.06.2008ViyanaEURO 2008 1 - 1 Penaltılarla 3-111.11.2011İstanbulEURO 2012 Elemeleri play-off 0 - 3 15.11.2011ZagrebEURO 2012 Elemeleri play-off 0 - 0 12.06.2016 Paris EURO 2016 0 - 1 05.09.2016 ZagrebDünya Kupası Elemeleri 1 - 1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.