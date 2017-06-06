Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: Türk judosu dünyada söz sahibi

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, aktif lisanslı 21 bin 300 sporcularının bulunduğu judoda dünyada söz sahibi olduklarını söyledi.

Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de judonun belli bir potansiyeli olduğunu ve sporcuları sürekli aktif tutmaya çalıştıklarını kaydetti.

Judoda çok iyi bir noktaya ulaştıklarını anlatan Huysuz, "Türkiye'de judonun belli bir potansiyeli var. Türk judosu dünyada söz sahibi. Bu başarıyı daha da ileriye götürmek için uğraşıyoruz. Göreve geldiğimiz dönemden bu yana, 6-7 aylık süreçte 100'ün üzerinde madalyamız oldu. Bunların sayısı daha da artacak." dedi.

Judonun 81 ilde yapılabildiğini aktaran Huysuz, "Altyapı olarak çok iyi durumdayız. Judoda uluslararası müsabakalarda büyük başarılar elde etmiş arkadaşlarımız var. İslami Dayanışma Oyunları'nda bireyselde 10 madalya elde ettik. Takım karşılaşmalarında da kadınlarda altın, erkeklerde bronz madalya kazandık. Judo, Türkiye'de güreş ve tekvandodan sonra gelen, olimpiyatlarda madalya kazandığımız bir branş. Geçmiş başarıları daha da ileri taşımak için yeni planlamalar yapıyoruz." diye konuştu.

Başkan Huysuz, Türkiye'de lisanslı 100 bin judocunun bulunduğunu, bunların 21 bin 300'ünün aktif olarak maçlara çıktığını dile getirdi.

"İmkanlar arttıkça sporcu kalitesi de artıyor"

Türkiye'de judoya verilen desteğe de değinen Huysuz, "Tesisleşme açısından devletimiz gerçekten çok duyarlı. Eskiden bu tesisleri bulmak zordu ama şimdi sporcuya her türlü imkan var. Biz de sporcularımızın bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmesini sağlayıp onlara iyi bir gelecek hazırlayacağız. Bir sporcu, yılda en az 10 uluslararası maça çıkıyor. Bu kadar yoğun tempo da sporcuya tecrübe katıyor. Tecrübe kazanmak için uluslararası müsabakalara gidecek imkanlar yoktu. Devletimiz sağ olsun hem maddi olarak hem de salon yönünden destekte bulunuyor. Devletin verdiği destekler sonucu spor, ailelere ulaştı ve aileler çocuklarını salonlara getirmeye başladı. Bu imkanlar arttıkça sporcu kalitesi de artıyor.'' ifadelerini kullandı.