Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat OGD Tozlu yer fıstığı Olcay Çakır
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası sona erdi

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası Tekirdağ'da sona erdi.İsmet İnönü Spor Salonu'nda eleme ve yarı final müsabakalarıyla dün başlayan şampiyona bugün final ve üçüncülük karşılaşmalarıyla tamamlandı.Fransa'nın...

Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası sona erdi


TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası Tekirdağ'da sona erdi.

İsmet İnönü Spor Salonu'nda eleme ve yarı final müsabakalarıyla dün başlayan şampiyona bugün final ve üçüncülük karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te geçen yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk güreş tarihine geçen Yasemin Adar da mindere çıktı. Yasemin Adar, rakibi Mehtap Gültekin'i yenerek 76 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyonada ayrıca, 50 kiloda Evin Demirhan, 53 kiloda Aysun Erge, 55 kiloda Bedia Gün, 57 kiloda Mehlika Öztürk, 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, 62 kiloda Derya Bayhan, 65 kiloda Aslı Tuğcu, 68 kiloda Buse Tosun, 72 kiloda da Burcu Üğdüler birinciliği elde etti.

Kulüpler bazında ise İstanbul ENKA 205 puanla birincilik, Yalova Tersaneler 140 puanla ikincilik, Kahramanmaraş Kenger de 76 puanla üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Şampiyona, dereceye giren sporcular ve kulüplere madalya ve kupalarının verilmesiyle sona erdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GüreşTekirdağTürkiye Kadınlar Güreş ŞampiyonasıYasemin Adar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5