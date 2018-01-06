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Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası Tekirdağ'da başladı

- Şampiyonada 10 sıklette 96 sporcu mücadele ediyor

Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası Tekirdağ'da başladı


TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası Tekirdağ'da başladı.

İsmet İnönü Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılışında konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen güreşçileri Hüseyin Pehlivan'ın mekanı Tekirdağ'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Gençlerin spor faaliyetlerde bulunmasını önemsediklerini ifade eden Ceylan, "Gelecekte önemli organizasyonlarda bizim göğsümüzü kabartacak şekilde temsil edecek sporcuların yetişmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Sporcularımızdan da daha fazla çalışarak dünyada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini istiyorum." dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı ve Kadınlar Milli Takım Sorumlusu Mustafa Çakır da Türkiye'de güreşin kadınlar bazındaki mazisinin 20 yıla dayandığını belirtti.

Geçen 20 yıllık süreçte kadın güreşçilerin önemli başarılara imza attığını ifade eden Çakır, "Başlaması 20 yıl olmasına rağmen geçen sene dünya şampiyonu çıkarıp İstiklal Marşımızı okutarak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdik. İnşallah bu başarıların devamını bu genç kardeşlerimizden bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından müsabakalara geçildi.

Türkiye Şampiyonası'nda 17 il, 27 takımdan 96 sporcu, 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 ve 76 kilolarda dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Şampiyonada, bugün eleme ve yarı final müsabakaları yapılacak. Yarın gerçekleşecek final müsabakalarının ardından şampiyona sona erecek.

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GüreşMehmet CeylanMustafa ÇakırTekirdağTürkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası
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