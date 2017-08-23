ANKARA (AA) - 2020 Tokyo Olimpiyatları'na dahil edilen kaykay branşı için Türkiye Kaykay Federasyonu kuruldu.
Spor Genel Müdürlüğünün (SGM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye Kaykay Federasyonunun ilk olağan genel kurulu, 12 Eylül 2017'de Gençlik ve Spor Bakanlığında yapılacak. İlk gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 13 Eylül Çarşamba günü aynı yerde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.
Genel kurulda Spor Genel Müdürlüğü ve Merkez Danışma Kurulu üyelerinin yer aldığı 27 delege oy kullanabilecek.
Başkan adaylığı için 6 Eylül Çarşamba günü mesai bitimine kadar Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki seçim kuruluna başvuruda bulunulabilecek.