Türkiye Kaykay Federasyonuna tek aday

ANKARA (AA) - Türkiye Kaykay Federasyonunun ilk olağan genel kurulunda başkanlık için tek aday yer alacak.
Kaykayın, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na dahil edilmesinin ardından geçen ay kurulan Türkiye Kaykay Federasyonunun ilk olağan genel kurulunda Sedat Çelenk, tek aday olarak seçime girecek.
Federasyonun olağan genel kurulu, 12 Eylül Salı günü Gençlik ve Spor Bakanlığında, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ertesi gün aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacak. Seçimde, Spor Genel Müdürlüğü ve Merkez Danışma Kurulu üyelerinin yer aldığı 27 delege oy kullanabilecek.