Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Balıkesir AB istanbul
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

Türkiye Motokros Şampiyonası İstanbul'da yapılacak

- İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Sakarya ve Bursa'dan sporcuların katılacağı şampiyonanın 4. ayak yarışı Çatalca'da koşulacak

Türkiye Motokros Şampiyonası İstanbul'da yapılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı 19-20 Ağustos tarihlerinde İstanbul Çatalca'da yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun 2017 yarış takviminde yer alan şampiyonanın 4. ayak yarışı Spor Toto Motokros Parkuru'nda koşulacak. Yarışa İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Sakarya ve Bursa'dan sporcular katılacak.

Yeditepe Motor Sporları Kulübü tarafından Çatalca Nakkaş Mahallesi'nde yapılacak Türkiye Şampiyonası, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc ve Veteran sınıflarında düzenlenecek.

Yarış, 19 Ağustos Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanları ile başlayacak. Şampiyonanın 4. ayağı, bir gün sonra saat 10.00’dan itibaren çekişmeli yarışlara sahne olacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
19-20 Ağustos4. Ayak YarışıÇatalcaIstanbulTürkiye Motokros ŞampiyonasıTürkiye Motosiklet Federasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5