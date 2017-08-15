Türkiye Motokros Şampiyonası İstanbul'da yapılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı 19-20 Ağustos tarihlerinde İstanbul Çatalca'da yapılacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun 2017 yarış takviminde yer alan şampiyonanın 4. ayak yarışı Spor Toto Motokros Parkuru'nda koşulacak. Yarışa İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Sakarya ve Bursa'dan sporcular katılacak.
Yeditepe Motor Sporları Kulübü tarafından Çatalca Nakkaş Mahallesi'nde yapılacak Türkiye Şampiyonası, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc ve Veteran sınıflarında düzenlenecek.
Yarış, 19 Ağustos Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanları ile başlayacak. Şampiyonanın 4. ayağı, bir gün sonra saat 10.00’dan itibaren çekişmeli yarışlara sahne olacak.