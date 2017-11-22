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Türkiye Satranç Şampiyonası sona erdi

- Organizasyonda 11 turun sonunda Mustafa Yılmaz, Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Satranç Şampiyonası sona erdi


TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Süleymanpaşa Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 2017 Türkiye Satranç Şampiyonası, Tekirdağ'da sona erdi.
Kentteki bir otelde eski milli satrançcı Prof. Dr. Sıracettin Bilyap anısına düzenlenen organizasyona, 12 sporcu katıldı.
Organizasyonda 11 turun sonunda Mustafa Yılmaz, Türkiye şampiyonu olurken, Oğulcan Kanalpmaz ikinciliği, Efe Mert Kılıç ise üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, sadece Tekirdağ'ın değil Trakya bölgesinin satranç sporuna gönül veren bir bölge olduğunu ifade ederek, "Bu yıl turnuvanın eski milli satrançcı Prof. Dr. Sıracettin Bilyap anısına düzenlenmesinden dolayı çok mutluyuz. Bundan sonra her yıl şampiyonayı, Türkiye şampiyonları anısına yapacağız. 10 gün süren bu şampiyona çok güzel bir maraton oldu." ifadelerini kullandı.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da Türkiye Satranç Federasyonunun kendilerine güvenmesinden dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Önümüzdeki senelerde organizasyonlar devam edecek. Federasyonumuzun destekleriyle daha da iyi şampiyonlar düzenleyeceğiz." diye konuştu.
Kapanış töreninin sonunda şampiyon olan ve dereceye giren sporculara madalya, kupa ve para ödülleri verildi.






 
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Türkiye Satranç FederasyonuSüleymanpaşa BelediyesiMustafa Yılmaz
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