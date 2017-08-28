Türkiye, satrançta başarı merdivenlerini tırmanıyor





MALATYA (AA) - EMRAH GÖKMEN - Türkiye Satranç Federasyonu, çeşitli kurumlarla yaptığı iş birlikleri sonucunda 20 bin okul, sevgi ve çocuk evleri ile cezaevlerinde satranç sınıfları oluşturdu.

Satrançta yaklaşık 800 bin lisanslı sporcusu bulunan Türkiye, son yıllarda katıldığı uluslararası turnuvalarda önemli dereceler elde etti.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde güzel başarılara imza attıklarını söyledi.

Ülkenin her bölgesine satrancı yaymaya çalıştıklarını aktaran Tulay, bir bankanın sponsorluğunda açmış oldukları satranç sınıfları sayısının 20 bini bulduğunu dile getirerek, "Çok değişik projeler yapıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yaptığımız sevgi evleri ve çocuk projesi kapsamında çocuklarımızın barındığı evlere satranç sınıfları açtık. Yine Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile yaptığımız proje doğrultusunda da suça sürüklenmiş çocuklarımızın bulunduğu cezaevlerine satranç sınıfları kurduk." diye konuştu.





- Şehitlerin emanetlerine satranç eğitimi





Gülkız Tulay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ve "fikir anneliğinde" hazırlanan "Kale Gibi Gelecek Satranç Eğitim Projesi"nin hayata geçtiğini belirtti.

Projenin çok özel ve önemli olduğunu anlatan Tulay, "Burada şehitlerimizin emaneti çocuklarımıza satranç öğretmeye çalışıyoruz. İlk etabını Çanakkale'de yaptık. 100 civarında şehit çocuğumuz ve yakınımız geldi. Bir hafta boyunca hem satranç öğrendiler hem de Çanakkale'nin tarihi zenginliklerini gördüler. Bundan sonra da bu projemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Tulay, son dönemde özellikle uluslararası alanda önemli başarılar kazandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sadece ülkenin her tarafına satrancı yaymak ve değişik projeler yapmakla kalmıyor, özellikle uluslararası alanda çok önemli başarılara imza atıyoruz. Son olarak Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda, Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda aldığımız dereceler çok önemli. Rusya'da yapılan Dünya Takımlar Şampiyonası'nda elde edilen beşincilik derecesi, bizim için son derece önemli. Özellikle milli takımımızın elde ettiği dünya beşinciliği şu ana kadar Türk satranç tarihinde eşi görülmemiş bir başarıdır."