



ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Turkcell'in ana sponsorluğunda hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'ne en fazla katılım Marmara Bölgesi'nden oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, projenin 2 aylık ilk etap çalışma programına en çok öğrenci yollayan bölge Marmara, yüzdesel anlamda en başarılı bölge ise Karadeniz olarak dikkati çekti.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nde yaklaşık 47 bin öğrenci, Türk sporunun geleceği olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Türk spor tarihinin en büyük altyapı projesinin, mayıs ayında başlatılan ve 81 ilde 423 bin 557 ilkokul 3. sınıf öğrencisine erişilen ilk etabının karşılaştırmalı sonuçları belli oldu.

İlk etabın 1 aylık taramasında 669 ilçede, 3 bine yakın antrenör ve öğretmen ile 9 bin 153 ilkokulda yapılan çalışma sonrasında, Türkiye genelinde yüzde 10.5'lik başarı yakalandı. Taranan 423 bin 557 ilkokul 3. sınıf öğrencisinden 46 bin 884'ü, halen devam eden 2 aylık çalışma programına dahil edildi.

Türkiye genelinde 9 bin 623 kişi ile en çok Marmara Bölgesi'ndeki öğrenciler 2 aylık çalışma programına dahil edilirken, oransal anlamda yüzde 13 ile Karadeniz Bölgesi ve yüzde 12 ile Doğu Anadolu Bölgesi en başarılılar olarak ön plana çıktı.

İlk etap sonunda taramaya tabii tutulan öğrenci sayısı ve 2 aylık çalışmaya dahil edilen öğrenci sayıları ise bölgelere göre şu şekilde gerçekleşti:





BÖLGE TARANAN ÇOCUK ÇALIŞMAYA DAHİL EDİLEN ÇOCUK YÜZDE Karadeniz 60.415 8.362 13 Doğu Anadolu 42.834 5.420 12 Güney Doğu Anadolu 47.361 5.447 11 Akdeniz 64.096 7.098 11 Marmara 98.135 9.623 9 Ege 44.420 4.434 9 İç Anadolu 66.296 6.500 9





- İkinci etapta hedef 1.3 milyon çocuk





Türkiye Sportif Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi'nin eylül-aralık aylarında yapılacak ikinci etabında, 1 milyon 287 bin 811 öğrenciye erişme hedefi konuldu.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün'ün, Türk sporuna en büyük desteği veren şirket olduklarının altını çizerek, "Proje, bu yolda atılmış çok ciddi bir adımdır. Projemizin amacı, Türk sporunun tüm disiplinlerde ilerlemesine destek olmak ve son Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi ülkemizin bayrağını en yükseklere taşıyacak sporcuların gelişimine yardım etmektir." ifadelerini kullandığı paylaşıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği projeyi, Türk sporunun ilerlemesi için yapılan bir altyapı devrimi olarak niteleyen Bütün'ün, "Biz de bu projenin ana sponsoru olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Bu proje sayesinde Türk sporunun geleceğini inşa ediyoruz. İleride bayrağımızı en büyük turnuvalarda gönderde dalgalandıracaklarına inancımızın tam olduğu sporculara, şimdiden destek olmanın gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.



